BE:FIRST、全国アリーナツアー・東京ドーム公演・京セラドーム大阪公演を完走。約40万人を動員
BE:FIRSTが4月20日・21日に京セラドーム大阪にて、＜BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”＞を開催。2023年11月から全国9都市22公演を回った自身初の全国アリーナツアー、そしてデビューから2年4ヶ月というスピードで大成功に収めた東京ドーム公演を含めて約40万人を動員した。
◆ライブ写真
BE:FIRSTは昨年2023年11月から今年2024年2月にかけて9都市22公演を回った全国アリーナツアー＜BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”＞を開催。その追加公演となる＜BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”＞の東京ドーム2公演・京セラドーム大阪2公演を含めて、合計170万件の応募が殺到。ドーム公演のチケットは一般発売開始からわずか3分で即完売となるなど、大きな話題を呼んでいた。
公演では「Mainstream」「Boom Boom Back」「Bye-Good-Bye」などヒット曲はもちろん、初のバンド編成による「Scream」「Set Sail」「Glorious」などさらに表現の幅を進化させたパフォーマンスで会場を沸かせ、約3時間、全29曲をパフォーマンス。そのラストの一曲をこの後4月22日(月)0時より配信となるニューシングル「Masterplan」の披露で締め括った。
分達のスタイルを築き上げたBE:FIRSTの音楽性の根幹を形成するHIP HOPチューン「Masterplan」は自身初の東京ドーム公演にて初披露され、4月22日に配信開始。配信と同時にYouTubeでは「Official Audio」が公開、同日20時からは「Masterplan」MVがプレミア公開。さらにその直前にはSNS生配信リレーが開催される。
写真◎ハヤシマコ
ニューシングル「Masterplan」
2024年4月24日リリース
レーベル : B-ME
▼ご予約・ご購入はこちらから
https://befirst.lnk.to/ConceptSingle
CD収録内容（全品番共通）
・Masterplan
・Set Sail / ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONG
・Glorious / 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
・Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜
【SG＋DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61425/B
価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61426/B
価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61425/B・AVCD-61426/B）
LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-
1.Mainstream
2.Milli-Billi
3.Brave Generation
4.Don't Wake Me Up
5.Shining One
6.SOS
7.Salvia
8.Bye-Good-Bye
9.Scream
【SG＋DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61427/B
価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61428/B
価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
映像収録内容（AVCD-61427/B・AVCD-61428/B）
1.Masterplan -Music Video-
2.Glorious -Special Movie-
3.Masterplan -Behind The Scenes-
4.Glorious -Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61429
価格 : ￥1,815 (税込) ￥1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG＋DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61430/B
価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61431/B
価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
映像収録内容（AVC1-61430/B・AVC1-61431/B）
1.Masterplan -Music Video-
2.Glorious -Special Movie-
3.Masterplan -Behind The Scenes-
4.Glorious -Behind The Scenes-
LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-
1.Mainstream
2.Milli-Billi
3.Brave Generation
4.Don't Wake Me Up
5.Shining One
6.SOS
7.Salvia
8.Bye-Good-Bye
9.Scream
【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズA
品番 : AVZ1-61432
価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD＋バンドルグッズA グッズ : コレクトブックA＋トレーティングカード（集合A1枚）
（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）
【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズB
品番 : AVZ1-61433
価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD＋バンドルグッズB グッズ : コレクトブックB＋トレーティングカード（集合B1枚）
（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）
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