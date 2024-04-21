【「30 MINUTES SISTERS」×「アイドルマスター シャイニーカラーズ」コラボ第3弾】
4月21日 発表

　BANDAI SPIRITSは、同社ガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS」（以下「30MS」）とアイドル育成シミュレーションゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボ商品第3弾が4月21日に発表された。

　コラボ第3弾は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より月岡恋鐘、白瀬咲耶、幽谷霧子、田中魔美々、三峰結華による5人組ユニット「アンティーカ」に決定。本コラボでは「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドルたちを「30MS」フォーマットでプラモデル化したもの。

　さらに、コラボコスチューム第2弾のプラモデル化も発表された。2024年夏に詳細発表予定。

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