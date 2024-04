写真集のショット

セクシーショットを多数投稿!

グラビアアイドルの園都さんは4月19日、自身のInstagramを更新。セクシーな手ブラショットを披露しました。園さんは「Have you seen my work?(私の作品見たことある?)」とつづり、自身の写真1枚を載せています。裸の上からシャツをまとったような姿です。シャツははだけていて、きれいな胸を手で隠しています。とてもセクシーです。今回公開したのは、園さんのデジタル写真集『Fiore』のショットのようです。18日にも同作品のショットを公開していて、このときも裸を思わせる姿でした。もしかすると今後も写真集のカットを投稿してくれるかもしれませんね。期待したいです!自身のInstagramでセクシーショットを多数投稿している園さん。中にはビキニやランジェリーを着用した刺激的なショットも少なくありません。今後も園さんのセクシーショットから目が離せなさそうです!(文:吉岡 誠悦)