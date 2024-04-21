¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¢ª1·³¤ÇÅðÎÝÀ®¸ù¡¡°ÛÎã¤Îà¿Æ»Ò¥Ç¡¼¥²¡¼¥àá¥À¥Ö¥ë½Ð¾ì¤ÇÀ¾Éð¡¦¹â¾¾ÅÏ¤¬´¶¤¸¤¿¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¢¡À¾Éð0¡½1³ÚÅ·¡Ê21Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¹â¾¾ÅÏÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¸á¸å1»þ³«»Ï¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó³ÚÅ·Àï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢1·³¤¬Æ±2»þ¤«¤éÎ×¤ó¤À³ÚÅ·Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë1·³¤Ê¤¬¤éÂåÁö¤ä¼éÈ÷Í×°÷¤Ç¤Î9»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ø¡£2ÈÖDH¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¥³¥ë¥Ç¥í¤È¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²óÌµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÁö¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¥¢¥®¥é¡¼¤ÎÂÇÀÊ¤Ç1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ËÅðÎÝ¤ò»î¤ß¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤¬¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤¬¤é´Ö°ìÈ±¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅðÎÝ¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¾¾¼«¿È¤â¡Ö²¿¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤³¤¦¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×¡£¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤¿¤áÆ±ÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãë¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¸å¡¢1·³¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Àï¤Ë½Ð¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¡Ö¿Æ»Ò¥²¡¼¥à¡×¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£ºò²Æ¤ËÃæÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹â¾¾¤â½éÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ê¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Î¡Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1·³¤Î»î¹ç¤ËÌá¤ê¡¢½ÐÈÖ¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æ°¤¤ÏÁ´Á³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ëµ¡²ñ¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÎý½¬¤ÇÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂÇÀÊ¡£½éµå¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È2ÂÇÀÊÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ë¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë1·³¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤Îµå¾ì¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÀ¾Éð¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤¿¥À¥Ö¥ë½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ï1·³¡¢2·³¤È¤âÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö°éÀ®¤ÎÀ¾Éð¡×¤ò·Ç¤²¤ëµåÃÄ¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î·Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£