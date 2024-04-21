[4.21 ラ・リーガ第32節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)

※21:00開始

<出場メンバー>

[ヘタフェ]

先発

GK 13 ダビド・ソリア

DF 2 ジェネ

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 16 ディエゴ・リコ

DF 18 ホセ・アンヘル・カルモナ

MF 5 ルイス・ミジャ

MF 20 ネマニャ・マクシモビッチ

MF 25 Yellu Santiago

FW 9 オスカル・ロドリゲス

FW 12 メイソン・グリーンウッド

FW 14 フアン ラタサ

控え

GK 1 ダニエル・フザト

DF 3 ファブリシオ・アンジレリ

DF 4 ガストン・アルバレス

MF 24 イライクス・モリバ

MF 31 Y. Tallal

MF 32 Jordi Martín

MF 36 ディエゴ ロペス

MF 37 Alberto Risco

FW 7 ハイメ・マタ

監督

ホセ・ボルダラス

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 18 アマリ・トラオレ

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

DF 25 ハビ・ガラン

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 8 ミケル・メリノ

MF 12 アルセン・ザハリャン

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 11 シェラルド・ベッカー

控え

GK 13 ウナイ マレーロ

GK 30 ガイスカ アジェサ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ

DF 17 キーラン・ティアニー

MF 14 久保建英

MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ

FW 19 ウマル・サディク

FW 21 アンドレ・シウバ

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります