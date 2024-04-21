ヘタフェvsソシエダ スタメン発表
[4.21 ラ・リーガ第32節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)
※21:00開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 18 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 20 ネマニャ・マクシモビッチ
MF 25 Yellu Santiago
FW 9 オスカル・ロドリゲス
FW 12 メイソン・グリーンウッド
FW 14 フアン ラタサ
控え
GK 1 ダニエル・フザト
DF 3 ファブリシオ・アンジレリ
DF 4 ガストン・アルバレス
MF 24 イライクス・モリバ
MF 31 Y. Tallal
MF 32 Jordi Martín
MF 36 ディエゴ ロペス
MF 37 Alberto Risco
FW 7 ハイメ・マタ
監督
ホセ・ボルダラス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ミケル・メリノ
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
※21:00開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 18 ホセ・アンヘル・カルモナ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 20 ネマニャ・マクシモビッチ
MF 25 Yellu Santiago
FW 9 オスカル・ロドリゲス
FW 12 メイソン・グリーンウッド
控え
GK 1 ダニエル・フザト
DF 3 ファブリシオ・アンジレリ
DF 4 ガストン・アルバレス
MF 24 イライクス・モリバ
MF 31 Y. Tallal
MF 32 Jordi Martín
MF 36 ディエゴ ロペス
MF 37 Alberto Risco
FW 7 ハイメ・マタ
監督
ホセ・ボルダラス
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ミケル・メリノ
MF 12 アルセン・ザハリャン
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
GK 30 ガイスカ アジェサ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
MF 14 久保建英
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります