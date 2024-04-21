Mrs. GREEN APPLE藤澤『有吉ゼミ』デカ盛りグルメに挑戦！「食べっぷりをチェックしてください!!」
Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架
大森：あっ！ 今日、最新情報が解禁されていましたね！
藤澤：そうなんです!! 4月22日（月）夜7時から、日本テレビ系「有吉ゼミ」に僕・藤澤涼架が出演します！「有吉ゼミ」といえば……なんですか、って話ですよ！
大森：激辛とかデカ盛りとか……？
藤澤：そうですよね！ 私、デカ盛りチャレンジに挑戦してきました！ ぜひ、私の食べっぷりをチェックしてください!!
【TV出演情報📺】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) April 15, 2024 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1779827076402651167?ref_src=twsrc%5Etfw
4月22日(月)19:00より放送の日本テレビ系「#有吉ゼミ https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%89%E5%90%89%E3%82%BC%E3%83%9F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」に #藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw の出演が決定🎉
Mrs. GREEN APPLEの大食い担当がデカ盛りグルメに挑戦します！
皆さま、藤澤の勇姿をぜひ見届けてください🔥
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本日もご視聴ありがとうございました！— 有吉ゼミ【日本テレビ公式】毎週月曜よる7時！ (@ariyoshiseminar) April 15, 2024 https://twitter.com/ariyoshiseminar/status/1779842896591831232?ref_src=twsrc%5Etfw
TVerで見逃し配信スタート👀
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次回は４月２２日（月）よる７時〜#有吉ゼミ https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%89%E5%90%89%E3%82%BC%E3%83%9F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ２時間SP！お楽しみに✨
🍀チャレンジグルメ🍖🌶
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大森：これ、いつかの「ミセスLOCKS!」（３月11日放送）で話していた、「りょうちゃん、今日なんかお腹いっぱいそうで顔パンパンですね」みたいな。あのくだりの前日が、この仕事だったという（笑）。
藤澤：そうだったんです〜！ やっとみんなに言えた！
若井：楽しみ！
番組では他にも、リスナーのメッセージを紹介。「海外に行くときに絶対に持っていったほうが良い物」について語り合う場面もありました。
Mrs. GREEN APPLE（左から）藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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4月15日放送分より（radiko.jpのタイムフリー）
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113聴取期限 2024年4月23日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/