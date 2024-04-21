3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月15日（月）の放送では、4月22日（月）19時より放送される日本テレビ系「有吉ゼミ」に藤澤が出演することを報告しました。


Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架



大森：あっ！ 今日、最新情報が解禁されていましたね！

藤澤：そうなんです!! 4月22日（月）夜7時から、日本テレビ系「有吉ゼミ」に僕・藤澤涼架が出演します！「有吉ゼミ」といえば……なんですか、って話ですよ！

大森：激辛とかデカ盛りとか……？

藤澤：そうですよね！ 私、デカ盛りチャレンジに挑戦してきました！ ぜひ、私の食べっぷりをチェックしてください!!





大森：これ、いつかの「ミセスLOCKS!」（３月11日放送）で話していた、「りょうちゃん、今日なんかお腹いっぱいそうで顔パンパンですね」みたいな。あのくだりの前日が、この仕事だったという（笑）。

藤澤：そうだったんです〜！ やっとみんなに言えた！

若井：楽しみ！

番組では他にも、リスナーのメッセージを紹介。「海外に行くときに絶対に持っていったほうが良い物」について語り合う場面もありました。


Mrs. GREEN APPLE（左から）藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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4月15日放送分より（radiko.jpのタイムフリー）
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113聴取期限　2024年4月23日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/