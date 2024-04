セガのラッキーくじオンラインから、「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦!の段 弐」が登場!

「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」と、五年生の先輩たちがお絵描き合戦している様子を描き下ろしたセガ限定イラストのくじです。

マルチクロスやクリアバッグなどのほか、アクリルスタンド、缶バッジなど集めて楽しいグッズがラインナップされています☆

セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦!の段 弐」

価格:1回 770円(税込)+送料500円(税込)※初回購入時のみ送料がかかります

くじ販売期間:2024年4月19日(金)〜5月24日(金)23:59

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。

パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。

当選した賞品は、後日自宅へ届きます。

今回紹介するラッキーくじは、「忍たま乱太郎」の「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」と、五年生の先輩たちを描いた「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦!の段 弐」

「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」たちがお絵描き合戦している様子を描き下ろしたグッズが揃うラッキーくじです。

部屋に飾って楽しいA賞「マルチクロス」、実用的なB賞「クリアバッグ」、集めて楽しいC賞「アクリルチャーム」、D賞「アクリルスタンド」、E賞「缶バッジ」などの描き下ろしイラストを用いた賞品がラインナップされています。

さらに、10回くじを引く度に、好きなステッカーがもらえるマストバイキャンペーンも同時に開催されています☆

A賞:マルチクロス(全1種)

A賞は、今回の描き下ろしアートをお部屋などに飾って楽しめるマルチクロス。

「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」と五年生の先輩たちが大きな筆を持って、色とりどりのインクでお絵描き合戦をしている様子が描かれています。

B賞:クリアバッグ(全3種)

B賞は、普段のお出かけでも活躍してくれそうなクリアバッグ。

ネイビーとライトブルー、ピンクの3色展開です。

それぞれ「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」たちのシルエットデザインや、ロゴデザインが施されています。

C賞:アクリルチャーム(全8種)

C賞は、全8種類のアクリルチャーム。

「久々知兵助」「尾浜勘右衛門」「不破雷蔵」「鉢屋三郎」「竹谷八左ヱ門」たちのラインアートが魅力です。

ポーチやトートバッグなどに付けて、一緒にお出かけを楽しめます☆

D賞:アクリルスタンド(全5種)

D賞は、「忍たま乱太郎」の五年生の先輩たちをデザインしたアクリルスタンド。

筆や桶を持った、躍動感たっぷりのアートを飾れるスタンドです。

D賞は「久々知兵助」「尾浜勘右衛門」「不破雷蔵」「鉢屋三郎」「竹谷八左ヱ門」たち5人が用意されています。

E賞:缶バッジ(全14種)

E賞は、「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」と五年生の先輩たちのカンバッジ。

「久々知兵助」「尾浜勘右衛門」「不破雷蔵」「鉢屋三郎」「竹谷八左ヱ門」の5人は、それぞれ全身を描いた引きのデザインと、書き下ろしの表情を存分に楽しめるアップデザインの各2種類ずつをラインナップ。

全てコンプリートしたくなるデザインの缶バッジです。

マストバイキャンペーン:ステッカー(全8種)

10回くじを引く度に、好きなステッカーがもらえるマストバイキャンペーン。

マストバイキャンペーンでは、書き下ろしのセガ限定アートを使ったステッカー全8種類が登場。

「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」と五年生の先輩たちをお気に入りの場所に貼って、デコレーションを楽しめます☆

「乱太郎」「きり丸」「しんべヱ」と五年生の先輩たちがお絵描き合戦している様子を描いたコレクタブルグッズ。

2024年5月24日までの期間で販売されている、セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦!の段 弐」の紹介でした☆

©尼子騒兵衛/NHK・NEP

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 乱太郎と五年生の先輩たちのグッズ!セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦!の段 弐」 appeared first on Dtimes.