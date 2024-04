日本酒を満喫する12日間。【CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS】が開催中

120の蔵元が集まる日本酒の祭典

日本全国から厳選された120の蔵元が、毎日日替わりで10軒ずつ登場する「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」が2024年4月29日(月・祝)まで六本木ヒルズアリーナで開催中。会場限定のレアなお酒も飲めるほか、評判のレストランも出店。日本酒ファンのための12日間です。サッカー元日本代表MF中田英寿氏がオーガナイザーを務め、2016年から開催される「CRAFT SAKE WEEK」。奥深い日本酒の世界を発信するため2016年からスタート。日本酒ファンには堪らないイベントです。

厳選された酒蔵の味を満喫

お酒にかかわる様々な試みも楽しめる

お酒選びの参考に!120蔵全リスト

▲六本木ヒルズアリーナ <画像提供:CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS>▲まず初めにスターターセットを購入お酒や料理を楽しむには、会場の一画にあるコイン販売ブースでスターターセット(オリジナル酒器グラスと飲食用コイン11枚 ¥3,900)を購入。お酒や料理はすべてコインで支払い、足りなくなったらコインの追加購入も可能です。さらに2回目以降の来場時にオリジナル酒器グラスを持参すれば、追加コインを買うだけで楽しめます。▲スターターセットにはオリジナル酒器グラスとコイン11枚がついています酒器グラスは、東京都江戸川区にある田島硝子が手作りした江戸切子。薄張りの凹凸仕上げで手に持ちやすく、指先にお酒の温度がダイレクトに伝わるほか、口当たりも繊細。お酒を愉しむためのグラスです。▲その日の出店社リスト。写真はイベント初日4月18日(木)の一覧です酒蔵が毎日入れ替わるので、会場にはその日に飲めるお酒のリストを掲示。イベント初日の4月18日(木)は、「頑張れ、北陸!!の日」。石川、富山、新潟の酒蔵が参加しました。▲お酒販売ブースでは、狙ったお酒をコインで購入。人気のお酒は売り切れも!参加した酒蔵は、それぞれ3種類のお酒を用意。会場限定のレアなお酒を飲める酒蔵もあります。石川県白山市にある吉田酒造店の「吉田蔵u Re:発酵+オーク樽」もCSW限定酒。山廃仕込みの「吉田蔵u 百万石乃白 生酒」を使った貴醸酒を二次発酵させ、オーク樽で3か月ほど熟成したスペシャリテ。繊細な旨味や甘味が幾重にも重なり、山廃らしい爽やかな酸味とオークの香りが融合する軽やかなお酒です。▲吉田酒造店の会場限定「吉田蔵u Re:発酵+オーク樽」新潟県柏崎市の阿部酒造は「FOMALHAUT 2023」を火入れせずに直汲みで用意するCSW限定酒。細やかな気泡がはじけ、白濁りした甘口のお酒は特別感たっぷりでした。▲阿部酒造のスターシリーズ「FOMALHAUT 2023 直汲み」会場限定酒恵比寿にお店を構える予約の取れないレストラン『白』は、このイベントのために特別メニューを考案。青森県産のブランド鴨「銀の鴨」を低温調理して、提供直前に炙り香ばしさをまとわせます。黄色柚子を使った柚子胡椒の辛味がアクセント。合わせたお酒は富山県高岡市にある清都酒造場の「勝駒 純米酒」。穏やかな味わいのあとにキリリと引き締まる辛口が、鴨の旨味を引き立てました。▲恵比寿のレストラン『白』の「銀の鴨炙り」と清都酒造場の「勝駒 純米酒」ロッテは4つの味のガーナチョコレートと、毎日違う10蔵の日本酒をベストな組み合わせでマリアージュ。チョコレートの甘味が日本酒の味を引き締め、逆に日本酒の風味がカカオの香ばしさを際立たせます。ガーナミルクは新潟県柏崎市の阿部酒造「あべ 純米吟醸」と、ガーナローストミルクは新潟県佐渡島にある天領杯酒造のCSW限定酒「雅楽代〜月華 別誂」をそれぞれペアリング。自宅でも試したい “酒×チョコ” の美味しさです。▲手前はガーナミルクと「あべ 純米吟醸」、奥がガーナローストミルクと「雅楽代〜月華 別誂」のペアリング中田英寿氏がプロデュースした料理に合う日本茶ブランド「HANAAHU TEA(ハナアウ ティー)」。日本の四季を表現したお茶は、春夏秋冬の4種類。色や味わいがそれぞれ異なり、爽やかな柑橘風味の夏や、松の木々の香りで連想させる冬など、様々な茶葉をブレンド。通常飲食店でしか飲めないお茶をイベント限定で販売しています。▲「ハナアウ ティー」の四季のお茶。左が春、手前は夏、奥に秋、右の冬▲会場デザインを担当した気鋭の建築家クマタイチ氏会場のデザインは、酒の森と酒盛りを掛け合わせた “SAKA-MORI” がコンセプト。中央にある利き酒タワーは、森を思わせる皮つきの杉やヒノキの生木を使い、木の香りも感じます。上に吊るされた約3.2mの巨大な杉玉は、岐阜の杉玉師熊粼惣太氏が制作しました。▲能登半島地震チャリティ企画 オリジナルTシャツ ¥3,500スタイリッシュなスタッフTシャツも販売中。地震で一部損害を受けた石川県かほく市の「カジレーネ」が和紙の糸から生地までを製造。アンダーウエアを手掛ける「UNDERSON UNDERSON」とコラボして、マッシュスタイルラボが製品化。生地の裏面に和紙素材を使い、吸水・速乾性に優れ消臭や抗菌効果も期待。着続けることで風合いもでてきます。Tシャツの収益は、能登半島地震で被災した石川県の酒蔵を応援するため石川県酒造組合連合会に全額寄付されます。12日間に渡り開催されるCRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS。毎日テーマを設け酒蔵を選んでいて、すでに終了した日程も。ここでは全ての酒蔵を紹介。日頃お酒を買うときの参考にしてください。4月18日(木)「頑張れ、北陸!!の日」天狗舞(車多酒造/石川県)、吉田蔵u(吉田酒造店/石川県)、満寿泉(桝田酒造店/富山県)、有磯曙(郄澤酒造場/富山県)、勝駒(清都酒造場/富山県)、羽根屋(富美菊酒造/富山県)、あべ(阿部酒造/新潟県)、天領盃(天領盃酒造/新潟県)、〆張鶴(宮尾酒造/新潟県)、翔空(ラグーンブリュワリー/新潟県)4月19日(金)「SPARKLING SAKEの日」陸奥八仙(八戸酒造/青森県)、冩樂(宮泉銘醸/福島県)、水芭蕉(永井酒造/群馬県)、出羽鶴(秋田清酒/秋田県)、真澄(宮坂醸造/長野県)、ESHIKOTO(黒龍酒造/福井県)、七賢(山梨銘醸/山梨県)、渡舟(府中誉/茨城県)、初亀(初亀醸造/静岡県)、七田(天山酒造/佐賀県)4月20日(土)「東の星の日」新政(新政酒造/秋田県)、飛良泉(飛良泉本舗/秋田県)、黄金澤(川敬商店/宮城県)、山の井(会津酒造/福島県)、会津娘(高橋庄作酒造店/福島県)、赤武(赤武酒造/岩手県)、仙禽(せんきん/栃木県)、山形正宗(水戸部酒造/山形県)、田光(早川酒造/三重県)、日日(日々醸造/京都府)4月21日(日)「西の星の日」笑四季(笑四季酒造/滋賀県)、七本鎗(冨田酒造/滋賀県)、風の森(油長酒造/奈良県)、播州一献(山陽盃酒造/兵庫県)、賀茂金秀(金光酒造/広島県)、富久長(今田酒造本店/広島県)、出雲富士(富士酒造/島根県)、田中六五(白糸酒造/福岡県)、若波(若波酒造/福岡県)、産土(花の香酒造/熊本県)4月22日(月)「九州 vs 関西の日」東鶴(東鶴酒造/佐賀県)、飛鸞(森酒造場/長崎県)、ちえびじん(中野酒造/大分県)、天賦(西酒造/鹿児島県)、福海(福田酒造/長崎県)、仙介(泉酒造/兵庫県)、白木久(白杉酒造/京都府)、神蔵(松井酒造/京都府)、松の司(松瀬酒造/滋賀県)、紀土(平和酒造/和歌山県)4月23日(火)「中国・四国の日」Ohmine(大嶺酒造/山口県)、長陽福娘(岩崎酒造/山口県)、五橋(酒井酒造/山口県)、ROOM(八千代酒造/山口県)、月山(吉田酒造/島根県)、亀泉(亀泉酒造/高知県)、美丈夫(茺川商店/高知県)、文佳人(アリサワ/高知県)、桂月(土佐酒造/高知県)、酔鯨(酔鯨酒造/高知県)4月24日(水)「東海の日」白川郷(三輪酒造/岐阜県)、W(渡辺酒造店/岐阜県)、百春(小坂酒造場/岐阜県)、磯自慢(磯自慢酒造/静岡県)、小左衛門(中島醸造/岐阜県)、天遊琳(タカハシ酒造/三重県)、式(河武醸造/三重県)、奥(山崎/愛知県)、二兎(丸石醸造/愛知県)、福和蔵(井村屋/三重県)4月25日(木)「関東の日」大那(菊の里酒造/栃木県)、朝日榮(相良酒造/栃木県)、望(外池酒造店/栃木県)、七水(虎屋本店/栃木県)、彩來(北西酒造/埼玉県)、雨降(吉川醸造/神奈川県)、流輝(松屋酒造/群馬県)、聖(聖酒造/群馬県)、総乃寒菊(寒菊銘醸/千葉県)、屋守(豊島屋酒造/東京都)4月26日(金)「東北の日」ロ万(花泉酒造/福島県)、名倉山(名倉山酒造/福島県)、廣戸川(松崎酒造/福島県)、天明(曙酒造/福島県)、奈良萬(夢心酒造/福島県)、会津中将(鶴乃江酒造/福島県)、吾有事(奥羽自慢/山形県)、萩の鶴(萩野酒造/宮城県)、乾坤一(大沼酒造店/宮城県)、ゆきの美人(秋田醸造/秋田県)4月27日(土)「ジューシー&フレッシュの日」花邑(両関酒造/秋田県)、川中島 幻舞(酒千蔵野/長野県)、御湖鶴(諏訪御湖鶴酒造場/長野県)、今錦(米澤酒造/長野県)、常山(常山酒造/福井県)、一歩己(豊国酒造/福島県)、haccoba(haccoba/福島県)、にいだしぜんしゅ(仁井田本家/福島県)、上川大雪(上川大雪酒造/北海道)、三千櫻(三千櫻酒造/北海道)4月28日(日)「Sakenomy All Starsの日」尾瀬の雪どけ(龍神酒造/群馬県)、雪の茅舎(齋彌酒造店/秋田県)、くどき上手(亀の井酒造/山形県)、勝山(仙台伊澤家勝山酒造/宮城県)、甲子(飯沼本家/千葉県)、梵(加藤吉平商店/福井県)、信州亀齢(岡崎酒造/長野県)、作(清水清三郎商店/三重県)、鍋島(富久千代酒造/佐賀県)、伯楽星(新澤醸造店/宮城県)4月29日(月・祝)「チーム十四代の日」十四代(高木酒造/山形県)、而今(木屋正酒造/三重県)、東洋美人(澄川酒造場/山口県)、楽器正宗(大木大吉本店/福島県)、一白水成(福禄寿酒造/秋田県)、加茂錦(加茂錦酒造/新潟県)、鳳凰美田(小林酒造/栃木県)、みむろ杉(今西酒造/奈良県)、寳劔(宝剣酒造/広島県)、よこやま(重家酒造横山蔵/長崎県)▲全部のお酒を味見したい! <画像提供:CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS>日本酒ファンならずとも、美味しいお酒を楽しめる「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」。六本木ヒルズの屋外会場で、開放感たっぷりのお酒時間。ぜひ毎日、訪ねてみてくださいね。<text&photo:湯川カオル子 予約・問:CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS https://craftsakeweek.com/>