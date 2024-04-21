¡ÚÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡Û¹Ó°æ¿òÇîà¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥·¥ê¡¼¥ºáÅöÃÏ£µÏ¢¾¡¤Ç½à·è¤Ø
¡¡ÎáÏÂ£¶Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¶¥ÎØ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¾Éð±à¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¾Þ¡×¤Ï£²£±Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¹Ó°æ¿òÇî¡Ê£´£¶¡áÄ¹ºê¡Ë¤ÏÆó¼¡Í½Áª£±£°£Ò¤Ç£±Ãå¤È¤·¡¢½à·è¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¡££³·î¼è¼ê£Ç¶¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ïº£Ç¯£³²óÌÜ¤ÎÍî¼Ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥³¥±¤¹¤®¤Æ¿´¤Î½ý¤¬¡Ä¡×¤È£±£¹Æü¤ÎÁ°¸¡Æü¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´®¤¨¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÏ¢¾¡¤Ç¡¢½à·è¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½éÆü¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤·¡¢º£Æü¡ÊÆóÍ½¡Ë¤âÁ°¤¬¥¿¥ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤ÏÂç»ö¤Êà¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥·¥ê¡¼¥ºá¡£¡Ö¤³¤³¡ÊÀ¾Éð±à¡Ë¤Ï£²Ç¯Á°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê£Çµ¡Ë½à·è¤Ç£²Ãå¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ä¤Ê¾ì½ê¡£¤¢¤ì¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÊ¬¤â²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤À¤«¤é¡×¤È¡¢ÅöÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢¾¡¤ò£µ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤â°ìÀÚËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µ®½Å¤Ê¶å½£¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£ñ¥ÇÏ¤Ï½à·è¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç£³ÆüÌÜ¤«¤é·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡Öñ¥ÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢½à·è¤ÏÃÏ¸µ¤Î¸å¤í¤ò¸Ç¤á¤ëÈÖÁÈ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£¿¹ÅÄ¡ÊÍ¥Ìï¡Ë¡½Ê¿¸¶¡Ê¹¯Â¿¡Ë¡½²¶¤È¤«¡×¤Î´ê¤¤¤ÏÅöÁ³¤«¤Ê¤ï¤º¡¢½à·è£±£°£Ò¤ÏÃ±µ³Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤Ð¤¯¤«¤Þ¤¯¤ë¤«¡¢¤«¤Ê¡£¤Þ¤¡¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢¸ª¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é½É¼Ë¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£