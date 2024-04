LE SSERAFIMが現地時間20日、米国最大規模の音楽フェスティバル<Coachella Valley Music and Arts Festival>(※以下、コーチュラ)のSaharaステージにて前週に引き続き二度目の単独パフォーマンスを披露した。公演最後に「多くのことを学んだ舞台」「皆さんと一緒に思い出を作れて感激」と素直な感想を伝えるなど、成功を収めた同ステージのオフィシャルレポートをお届けしたい。

LE SSERAFIMは、前週13日の公演で約3万人の観客を集めて話題を呼んだ。迎えた20日も、やはり現地会場はLE SSERAFIMの公演を観に来た観客たちで溢れかえった。そのステージは、「ANTIFRAGILE」「FEARLESS」「The Great Mermaid」を相次いで披露、観客は大きな歓声でこれに応えた。「今日の観客の皆さんのエネルギーがすごい」と高まる気持ちを表した5人のメンバーたち。特に、<コーチェラ>のために特別に準備した未公開曲「1-800-hot-n-fun」の反応が熱い。同曲は、前週13日のステージで初公開されたにも関わらず、会場の至るところで歌詞を一緒に歌うファンたちの姿も。「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)」「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (English ver.)」「Perfect Night」「Smart」「EASY」など、LE SSERAFIMのグローバルヒット曲が続くと観客の大合唱はより大きなものに。ファンたちの熱い歓声の中、LE SSERAFIMはエンディング曲「Fire in the belly」で<コーチェラ>の夜を華麗に締めくくった。5人のメンバーは2週にわたる<コーチェラ>のステージの最後にこう語った。「大切な思い出を作ってくれてありがとうございます。今夜、私たちのステージを見ながら楽しんでくださった方々に感謝します。私たちにとって初めての<コーチェラ>で、多くのことを学び、皆さんと一緒にこのステージを作ることができ、感激しています。この思い出を一生忘れません」──LE SSERAFIM<コーチェラ2024>開催中、米国ロサンゼルスのK-POPストア“hello82”で販売した独占グッズは、2週間分の販売量が4日で売り切れるなど、米国現地でのLE SSERAFIMの人気を確認させた。LE SSERAFIMは、5月11日および12日のソウル公演を皮切りに、ファンミーティング<LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S>を開催する予定だ。日本では6月29日および30日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、7月6日および7日に愛知・ポートメッセなごや 第1展示館、7月13日から15日まで神奈川・ぴあアリーナMM、7月30日および31日に福岡・マリンメッセ福岡A館の4都市9公演で実施される。(P)&(C) SOURCE MUSIC