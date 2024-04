下野紘が、2023年5月27日に東京国際フォーラムホールAで開催したリーディングライブ<Hiro Shimono Special Reading LIVE 2023 “邂逅地点”>の模様を収めたBlu-ray&DVDが8月28日に発売される。今回のリーディングライブは配信専用シングル、そしてきゃにめ限定盤としても発売されたCD「邂逅地点」を元に、<AD-LIVE>など数々の舞台演出や脚本を手掛け、アニメ・声優関連にも造詣の深い作家・川尻恵太による書き下ろしシナリオの朗読劇、その世界観を演出する特別映像、そして下野バンドによるライブパートで構成された、朗読劇とアーティストライブの融合による下野紘スペシャルパフォーマンスだった。

2024年8月28日(水)発売【収録内容】リーディングライブパート朗読1:漫談映像00:オープニング朗読2:久保正樹についてM1. Blue Moon映像01:伊香保探偵事務所朗読3:宛先不明の手紙M2. ストーリー映像02:遺品整理朗読4:邂逅地点映像03:エンディングM4. 邂逅地点映像04:エンドロールライブパートOpeningM1. Running HighMCM2. WE GO! -On Your Mark-M3. Soul FlagM4. PleasureMCM5. flowersshort-MCM6. sympathy<アンコール>EN1. リアル-REAL-EN2. ONE CHANCEW-EN1. WE GO! -On Your Mark-W-EN2. I'm HomeT-EN1. リアル-REAL-※収録内容等予告なく変更の可能性もございます。【一般流通版Blu-ray】・価格:8,800円(税込)・品番:PCXP-51066・仕様:特製三方背BOX、オリジナルトールケース、オリジナルブックレット・映像特典:メイキング映像【一般流通版 DVD】・価格:8,800円(税込)・品番:PCBP-54649・仕様:特製三方背BOX、オリジナルトールケース、オリジナルブックレット・映像特典:メイキング映像【きゃにめ限定版Blu-ray】・価格: 10,450円(税込)・品番:SCXP-00175・仕様:特製三方背BOX, オリジナルトールケース、オリジナルブックレット・映像特典:劇中映像ロケメイキング、本番当日メイキング映像・音声特典:下野 紘&TEAM SHIMONOによるオーディオコメンタリー収録予定※豪華三方背BOXのジャケットは一般流通版/きゃにめ限定版でそれぞれ絵柄違いとなります。※仕様・特典など予告なく変更の場合がございます。