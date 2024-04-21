下野紘、リーディングライブの模様を収めた映像作品発売決定
下野紘が、2023年5月27日に東京国際フォーラムホールAで開催したリーディングライブ＜Hiro Shimono Special Reading LIVE 2023 “邂逅地点”＞の模様を収めたBlu-ray＆DVDが8月28日に発売される。
今回のリーディングライブは配信専用シングル、そしてきゃにめ限定盤としても発売されたCD「邂逅地点」を元に、＜AD-LIVE＞など数々の舞台演出や脚本を手掛け、アニメ・声優関連にも造詣の深い作家・川尻恵太による書き下ろしシナリオの朗読劇、その世界観を演出する特別映像、そして下野バンドによるライブパートで構成された、朗読劇とアーティストライブの融合による下野紘スペシャルパフォーマンスだった。
今回は一般流通版Blu-rayとDVD、またきゃにめ限定版Blu-rayの3形態でのリリースとなり、きゃにめ限定版には音声特典として、下野紘とライブスタッフによるオーディオコメンタリーが収録される予定となっている。
また、Blu-ray＆DVDの発売を記念して11月3日にアニメイト池袋本店9F animate hall BLACKにてリリースイベントの下野紘とのハイタッチの開催も決定した。イベント応募券は全国アニメイト(通販含む)で配布される。
Blu-ray＆DVD『Hiro Shimono Special Reading LIVE 2023 “邂逅地点”』
【収録内容】
リーディングライブパート
朗読１：漫談
映像00：オープニング
朗読２：久保正樹について
M1. Blue Moon
映像01：伊香保探偵事務所
朗読３：宛先不明の手紙
M2. ストーリー
映像02：遺品整理
朗読４：邂逅地点
映像03：エンディング
M4. 邂逅地点
映像04：エンドロール
ライブパート
Opening
M1. Running High
MC
M2. WE GO! -On Your Mark-
M3. Soul Flag
M4. Pleasure
MC
M5. flowers
short-MC
M6. sympathy
＜アンコール＞
EN1. リアル-REAL-
EN2. ONE CHANCE
W-EN1. WE GO! -On Your Mark-
W-EN2. I'm Home
T-EN1. リアル-REAL-
※収録内容等予告なく変更の可能性もございます。
【一般流通版Blu-ray】
・価格：8,800円(税込)
・品番：PCXP-51066
・仕様：特製三方背BOX、オリジナルトールケース、オリジナルブックレット
・映像特典：メイキング映像
【一般流通版 DVD】
・価格：8,800円(税込)
・品番：PCBP-54649
・仕様：特製三方背BOX、オリジナルトールケース、オリジナルブックレット
・映像特典：メイキング映像
【きゃにめ限定版Blu-ray】
・価格： 10,450円(税込)
・品番：SCXP-00175
・仕様：特製三方背BOX, オリジナルトールケース、オリジナルブックレット
・映像特典：劇中映像ロケメイキング、本番当日メイキング映像
・音声特典：下野 紘＆TEAM SHIMONOによるオーディオコメンタリー収録予定
※豪華三方背BOXのジャケットは一般流通版/きゃにめ限定版でそれぞれ絵柄違いとなります。
※仕様・特典など予告なく変更の場合がございます。
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