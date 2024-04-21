Natural Lag、Newミニアルバムリリース決定
Da-iCE 花村想太がボーカルを務めるバンド・Natural Lagが6月19日に自身3枚目となるミニアルバムをリリースすることを発表した。あわせて新しいアーティスト写真も公開された。
本作には新曲5曲と、Blu-ray盤には昨年秋に開催された全国ライブツアー＜Natural Lag Live Tour 2023 -GRLOW-＞から10月23日に開催された神奈川・CLUB CITTA’公演の映像が収録されるという。
リリース情報
2023年6月19日(水)
商品タイトル :
未定
商品形態・価格 :
■CD+Blu-ray (スマプラミュージック&ムービー対応)
AVCD-63577/B 6,930円 (税込)
■CD (スマプラミュージック対応)
AVCD-63578 2,640円 (税込)
収録内容 :
［CD］
新曲5曲収録予定
［Blu-ray］
「Natural Lag Live Tour 2023 -GRLOW-」@CLUB CITTA’
Rock You
エキスパート
ファイティング・ソング
水色曜日
桜の秘密
夏風邪
恋人以上彼女未満
欝ぐ
日常
愛と恋
ため息
What Time
リモコンファイター
We Can
Determination
Trust Me
とめどない愛
蜃気楼
Again
収録予定
ライブ情報
2024年6月3日(月)【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00
2024年6月18日(火)【東京】Zepp Shinjuku(TOKYO) 18:00/19:00
チケット料金 :
大阪公演
【1Fスタンディング(ラミネートパス付き)】\8,800-（税込）
【1Fスタンディング】\7,700-（税込）
【2F指定席(ラミネートパス付き)】￥9,900-（税込）
【2F指定席】\8,800-（税込）
東京公演
【1Fスタンディング(ラミネートパス付き)】\8,800-（税込）
【1Fスタンディング】\7,700-（税込）
【2Fスタンディング(ラミネートパス付き)】\8,800-（税込）
【2Fスタンディング】￥7,700-（税込）
※1Fスタンディング、2Fスタンディングは整理番号順の入場となります。
※入場時に別途ドリンク代が必要となります。
※3歳以上よりチケット必要。3歳未満は入場不可。
チケット先行情報 :
※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中にお申込ください。
【お申込可能枚数】
1回のお申込につき最大4枚まで購入可能
※受付によって変更となる場合もございます。
【プレイガイド先行期間】
2024年4月22日(月)23:59まで
mu-mo TICKET▶http://r.y-tickets.jp/natural-lag2402
ローソンチケット▶https://l-tike.com/naturallag/
チケットぴあ▶https://w.pia.jp/t/naturallag/
イープラス▶https://eplus.jp/naturallag/
お問い合わせ :
大阪公演 ▶ YUMEBANCHI 大阪 06-6341-3525(平日12:00〜17:00)
東京公演 ▶ @-Information https://supportform.jp/a-information（平日10:00〜17:00）
関連リンク
◆Natural Lag オフィシャルInstagram
◆Natural LagオフィシャルYouTubeチャンネル