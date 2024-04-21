Da-iCE 花村想太がボーカルを務めるバンド・Natural Lagが6月19日に自身3枚目となるミニアルバムをリリースすることを発表した。あわせて新しいアーティスト写真も公開された。

本作には新曲5曲と、Blu-ray盤には昨年秋に開催された全国ライブツアー＜Natural Lag Live Tour 2023 -GRLOW-＞から10月23日に開催された神奈川・CLUB CITTA’公演の映像が収録されるという。

なお、Natural Lagは4月に東名阪福をまわるアコースティックライブツアー＜Natural Lag Premium Acoustic Live Tour 2024＞を開催するほか、今年6月には自身初となる東阪でのZeppツアー＜Natural Lag Zepp Tour 2024＞の開催も予定されている。

リリース情報

発売日 :
2023年6月19日(水)

商品タイトル :
未定

商品形態・価格 :
■CD+Blu-ray (スマプラミュージック&ムービー対応)
AVCD-63577/B 6,930円 (税込)

■CD (スマプラミュージック対応)
AVCD-63578 2,640円 (税込)

収録内容 :
［CD］
新曲5曲収録予定

［Blu-ray］
「Natural Lag Live Tour 2023 -GRLOW-」@CLUB CITTA’
Rock You
エキスパート
ファイティング・ソング
水色曜日
桜の秘密
夏風邪
恋人以上彼女未満
欝ぐ
日常
愛と恋
ため息
What Time
リモコンファイター
We Can
Determination
Trust Me
とめどない愛
蜃気楼
Again
収録予定

ライブ情報

＜Natural Lag Zepp Tour 2024＞
2024年6月3日(月)【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00
2024年6月18日(火)【東京】Zepp Shinjuku(TOKYO) 18:00/19:00

チケット料金 :
大阪公演
【1Fスタンディング(ラミネートパス付き)】\8,800-（税込）
【1Fスタンディング】\7,700-（税込）
【2F指定席(ラミネートパス付き)】￥9,900-（税込）
【2F指定席】\8,800-（税込）

東京公演
【1Fスタンディング(ラミネートパス付き)】\8,800-（税込）
【1Fスタンディング】\7,700-（税込）
【2Fスタンディング(ラミネートパス付き)】\8,800-（税込）
【2Fスタンディング】￥7,700-（税込）
※1Fスタンディング、2Fスタンディングは整理番号順の入場となります。
※入場時に別途ドリンク代が必要となります。
※3歳以上よりチケット必要。3歳未満は入場不可。

チケット先行情報 :
※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中にお申込ください。
【お申込可能枚数】
1回のお申込につき最大4枚まで購入可能
※受付によって変更となる場合もございます。

【プレイガイド先行期間】
2024年4月22日(月)23:59まで
mu-mo TICKET▶http://r.y-tickets.jp/natural-lag2402
ローソンチケット▶https://l-tike.com/naturallag/
チケットぴあ▶https://w.pia.jp/t/naturallag/
イープラス▶https://eplus.jp/naturallag/

お問い合わせ :
大阪公演 ▶ YUMEBANCHI 大阪 06-6341-3525(平日12:00〜17:00)
東京公演 ▶ @-Information https://supportform.jp/a-information（平日10:00〜17:00）

関連リンク

◆Natural Lag オフィシャルX（Twitter）
◆Natural Lag オフィシャルInstagram
◆Natural LagオフィシャルYouTubeチャンネル