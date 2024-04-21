£Ó£Ô£Õ£´£¸´äÅÄÍÛºÚ¡¡´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Â´¥³¥ó¤Ç¾Ð´é¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÌ´¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡À¥¸ÍÆâ£·¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£Ô£Õ£´£¸¤Î´äÅÄÍÛºÚ¡Ê£²£±¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¹Åç¸©¡¦¹Åç£Ê£Í£Ó¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶Âç¥Û¡¼¥ë¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö´äÅÄÍÛºÚ¡¡Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á³§¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤½¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤Ï£²£°£±£·Ç¯£³·î¡¢£±£´ºÐÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç£Ó£Ô£Õ£´£¸¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂ´¥³¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡´äÅÄ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤È²«¿§¤Ç²ñ¾ì¤¬À÷¤Þ¤ëÃæ¡¢»×¤¤½Ð¤Î³Ú¶Ê¡Ö¸À¤¤Ìõ£Í£á£ù£â£å¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££´¶ÊÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥óÊ¡ÅÄ¼ëÎ¤¤¬¡ÖÍÛºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍÛºÚ¤Á¤ã¤ó´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢´äÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡Á´Éô¤Ë»ä¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡Äºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤êÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÂ¸Ê¬¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢ÍÛºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êà¹¥¤¤Ê¤½¡Ê»³¸ýÊÛ¡¦¹¥¤¤À¤è¤Î°Õ¡Ëá¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¡Ö¹¥¤¤Ê¤½¡¼¡×¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×£Õ£±£¶ÁªÈ´¤ä£Õ£±£·ÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖºÇ¶¯¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¡ÖË¡ÄêÂ®ÅÙ¤ÈÍ¥±Û´¶¡Ù¤Ê¤É¡¢´äÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤³Ú¶Ê¤Ê¤É¤Ç¹½À®¡£ÃæÈ×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æµ×Î±ÅçÍ¥²Ì¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢´äÅÄÍÛºÚ¤«¤éà¤¢¤¶¤È¤¤á¤Î¾Î¹æ¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢´äÅÄ¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥é¥¥é¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£Â´¶È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¤â´äÅÄ¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£·Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÅÓÃæ¤Ç»ä¤ËË°¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éº£¤Î»ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°·ÑÂ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÄü¤á¤º¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë£Ó£Ô£Õ£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤ÉÄü¤á¤ºÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç»ä¤È£Ó£Ô£Õ£´£¸¤Î±þ±ç¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÌ´¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±Ì´ÎÏ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤½¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢àÍÛºÚ¤Á¤ã¤óá¥³¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÃÖ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£