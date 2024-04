総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（3月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの3月の「食スケジュール」を大公開!

3/1 夜「人形町今半 本店」(東京・人形町)

僕が思うに、仲居さんの技、肉の仕立てなど、今日本一のすき焼き。

「人形町今半 本店」

3/2 夜「グート」(長野)

<店舗情報>◆人形町今半 本店住所 : 東京都中央区日本橋人形町2-9-12TEL : 03-3666-7006

初訪問。地の食材を駆使した新タイ料理。その発想力と発酵食品への情熱が凄まじい。

「グート」

3/3 昼「ざんざ亭」(長野)

<店舗情報>◆グート住所 : 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪542-1 古民家 箕澤屋TEL : 090-1541-0215

初訪問。ジビエ料理のお店。

「ざんざ亭」

3/5 夜「ル・プリスティン 東京」(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆ざんざ亭住所 : 長野県伊那市長谷杉島1127

レセプションで初訪問。

「ル・プリスティン 東京」

3/6 夜「味幸」(東京・新富町)

<店舗情報>◆ル・プリスティン 東京住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-4 ホテル虎ノ門ヒルズ 1FTEL : 03-6830-1077

「京味」出身の店主が営む。緩急を付けた見事な料理。

「味幸」

3/7 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆味幸住所 : 東京都中央区湊3-4-2 Vann Amor 1FTEL : 03-6280-3323

イタリアン。

「DepTH brianza」

3/10 昼「ホワイト グラス コーヒー」(東京・渋谷)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

渋谷の人気カフェ。ドーナツがいい。

「ホワイト グラス コーヒー」

3/10 夜「韓灯(ハンドゥン)」(東京・月島)

<店舗情報>◆ホワイト グラス コーヒー住所 : 東京都渋谷区桜丘町23-18 ビジョナリーアーツ 1FTEL : 03-6416-4550

日本一と疑わない韓国料理店。スープ類、焼肉類、惣菜類、鍋類、どれをとっても他店より抜きん出ている。

「韓灯」

3/12 昼「浅草 とんかつ中根」(東京・浅草)

<店舗情報>◆韓灯住所 : 東京都中央区月島2-8-12 AS ONE月島 B1FTEL : 050-5872-2712

初訪問。家族経営の、昔ながらのとんかつ屋。レベルも高い。

「浅草 とんかつ中根」

3/13 夜「赤坂璃宮 銀座店」(東京・銀座)

<店舗情報>◆浅草 とんかつ中根住所 : 東京都台東区浅草6-17-7TEL : 03-3875-6944

広東料理の店。ご飯が進んでたまらない家常菜(家庭料理)を味わう。

「赤坂璃宮 銀座店」

3/13 夜「モンドバー ハセガワ」(東京・銀座)

<店舗情報>◆赤坂璃宮 銀座店住所 : 東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル 5FTEL : 03-3569-2882

老舗格のバー。

「モンドバー ハセガワ」 出典:wakamidoさん

3/14 夜「瑠灯(ルチン)」(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆モンドバー ハセガワ住所 : 東京都中央区銀座6-5-8 2FTEL : 03-6263-8273

初訪問。虎ノ門横丁に新しくできたそば居酒屋。

「瑠灯」

3/15 昼「仁修樓」(京都)

<店舗情報>◆瑠灯住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 横丁TEL : 03-6205-8553

子豚の丸焼きはじめ、確かな技に支えられた関西を代表する店。

「仁修樓」

3/15 夜「竹茂」(京都)

<店舗情報>◆仁修樓住所 : 京都府京都市北区紫竹北栗栖町2-12TEL : 075-366-8843

工夫を凝らした食材を、串に刺して鉄板で焼くという独特な店。

「竹茂」

月後半も食巡りが止まらない!

3/16 昼「ホーカス・ポーカス」(東京・永田町)

<店舗情報>◆竹茂住所 : 京都府京都市東山区祇園花見小路四条下ル四筋目東入ルTEL : 075-561-5630

初訪問。焼きと蒸しによる今までにないドーナツ。ラムレーズンとポレンタがおすすめ。

「ホーカス・ポーカス」

3/17 夜「京遊膳 花みやこ」(茨城)

<店舗情報>◆ホーカス・ポーカス住所 : 東京都千代田区平河町2-5-3TEL : 03-6261-6816

あんこうとはどういう魚であるか、他の店にはないさまざまな料理法でいただける。

「京遊膳 花みやこ」

3/18 昼「福よし」(東京・原宿)

<店舗情報>◆京遊膳 花みやこ住所 : 茨城県ひたちなか市笹野町3-14-26TEL : 029-276-7703

とんかつの店。

「福よし」

3/18 夜「バク コーヒー ロースターズ」(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆福よし住所 : 東京都渋谷区神宮前4-28-24 3FTEL : 03-3470-5529

初訪問。コーヒーとプリンがおいしいカフェ。

「バク コーヒー ロースターズ」 出典:Jasmine_mさん

3/18 夜「酒肆 一村」(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆バク コーヒー ロースターズ住所 : 東京都江東区富岡1-21-11TEL : 03-6882-4263

初訪問。名居酒屋「酒亭 沿露目」の支店。ここにしかない飲み口のハイボールとうなった肴。

「酒肆 一村」

3/21 昼「Yama」(東京・白金台)

<店舗情報>◆酒肆 一村住所 : 東京都江東区深川2-1-2 深川岡野ビル 2FTEL : 03-5875-9963

季節の果物を駆使した創意に満ちたデザートフルコースが味わえる。素晴らしい。

「Yama」

3/21 夜「Ata 虎ノ門」(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆Yama住所 : 東京都港区白金6-16-41 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

フレンチのお店。

「Ata 虎ノ門」

3/23 夜「炭火焼肉ホルモンさわいし」(神奈川)

<店舗情報>◆Ata 虎ノ門住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3FTEL : 050-5600-0428

初訪問。肉の仕事がきれいで丁寧。店主は若いながらもよくよく考えられている。

「炭火焼肉ホルモンさわいし」

3/24 夜「鰻 ふぐ料理 かねう」(兵庫)

<店舗情報>◆炭火焼肉ホルモンさわいし住所 : 神奈川県川崎市中原区新城1-10-14TEL : 050-5600-8496

初訪問。京都の有名料亭出身のご主人がやられる割烹。ふぐが安い。

「鰻 ふぐ料理 かねう」

3/25 昼「鷹楽園」(兵庫)

<店舗情報>◆鰻 ふぐ料理 かねう住所 : 兵庫県神戸市東灘区本山中町4-11-15TEL : 078-585-5218

初訪問。マンションの一室でご主人一人でやられる店。なんといっても安い。

「鷹楽園」

3/25 夜「やまが」(大阪)

<店舗情報>◆鷹楽園住所 : 兵庫県神戸市中央区北長狭通7-1-27 ナカハラマンション 202TEL : 090-3927-2637

初訪問。油切り良く、工夫を凝らした串カツ屋。

「やまが」

3/26 昼「丸萬」(兵庫)

<店舗情報>◆やまが住所 : 大阪府大阪市福島区大開1-20-12TEL : 06-6463-9845

初訪問。昭和のにおい漂う町中華。

「丸萬」

3/26 夜「串ぐし」(兵庫)

<店舗情報>◆丸萬住所 : 兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-10TEL : 078-331-4019

アイディアあふれる欧風創作料理と串カツの店。

「串ぐし」

3/26 夜「彦六鮓」(兵庫)

<店舗情報>◆串ぐし住所 : 兵庫県神戸市灘区琵琶町1-1-24TEL : 078-822-0706

創業76年となる老舗の寿司屋。

「彦六鮓」

3/26 夜「ローハイド」(兵庫)

<店舗情報>◆彦六鮓住所 : 兵庫県神戸市灘区宮山町2-1-7TEL : 078-851-7555

バー。

「ローハイド」

3/27 昼「瞬」(静岡)

<店舗情報>◆ローハイド住所 : 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービル B1FTEL : 078-222-4054

休業を経て、店主の岡田さん復活。前にも増して前菜は洗練され、うなぎの焼きもまた良くなってきている。

「瞬」

3/27 夜「Aurochs」(愛知)

<店舗情報>◆瞬住所 : 静岡県静岡市葵区有永町22-60TEL : 054-294-7178

肉料理の店。

「Aurochs」 写真:お店から

3/28 昼「とんかつ ぶぅたろう」(愛知)

<店舗情報>◆Aurochs住所 : 愛知県名古屋市西区那古野1-23-2 四間道糸重 1FTEL : 050-5571-3364

とんかつ店。

「とんかつ ぶぅたろう」

3/28 夜「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

<店舗情報>◆とんかつ ぶぅたろう住所 : 愛知県名古屋市東区泉3-11-27 クレスト泉 1FTEL : 050-5590-6633

寿司の名店。

「すきやばし 次郎」 出典:ちぃ39さん

3/28 夜「WM BY WAGYUMAFIA」(東京・赤坂)

<店舗情報>◆すきやばし 次郎住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-3535-3600

肉料理の店。

「WM BY WAGYUMAFIA」

マッキー牧元さんの2024年3月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆WM BY WAGYUMAFIA住所 : 東京都港区赤坂3-13-6 国際天野ビル 4FTEL : 03-6441-2149

食費はなんと「587,860円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

