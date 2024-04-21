UGREENの「ほぼAirTag」は驚愕の2,000円台。脊髄反射でポチってカバンに忍ばせよう #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年4月19日9時から4月22日23時59分まで「AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク」を開催中。
現在、Appleの「探す」アプリにも対応した新作スマートトラッカーやノートPCも満タンまで充電できる20000mAhの「100w モバイルバッテリー PB720」など、UGREENのデスク周辺アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年4月21日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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旅行先での忘れもの防止に。Appleの「探す」アプリにも対応したUGREENの新作スマートトラッカーなら2,000円台でゲットできます！
UGREEN スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) スマートタグ 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 子供/年寄り 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水 ブラック
2,549円
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2024年3月に発売されたばかりの超薄型ワイヤレスキーボードがセールで3,599円に。最大4台のデバイスを同時接続できる優れモノ。
UGREEN ワイヤレスキーボード Bluetooth＆2.4G USB-C充電式 無線 薄型 日本語配列 JISキーボード
3,599円
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UGREEN iPad タッチペン アップルペンシル 磁気吸着 ワイヤレス急速充電 apple pencil 第2世代互換スタイラスペン 超高感度 極細 0遅延 傾き感知 誤作動防止 ペンシル タブレット用 iPad Pro 11'' 1/2/3/4, iPad Pro 12.9'' 3/4/5/6, iPad Air 4/5, iPad Mini 6など対応
3,199円
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面倒なケーブルの抜き差し不要。iPhoneとAirpodsを一度に充電できる｢2 in 1 magsafeワイヤレス充電器｣が驚きの36%オフ
UGREEN 2 in 1 magsafeワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横・縦向きで充電可能 Qi認証
3,519円
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UGREEN Nexode 充電器 タイプC 急速充電器 65W PD GaNII窒化ガリウム USB-C2とUSB-A1 PD3.0 PPS規格対応 折り畳み式 MacBook iPad Pro iPhone Galaxy Android各種 その他USB-C機器対応 PSE技術基準適合 ブラック
3,580円
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UGREEN Nexode Pro 充電器 100W 3ポート 小型で軽量 【新生代GaNInfinity™チップ＋UGREEN独自Airpyra技術】PD急速充電器 USB-C2とUSB-A1 PD3.0/QC4+対応 折畳み式プラグ ノートPC iPad iPhone15 Galaxy S24 Pixel8 XPeria5以降対応 galaxy超急速充電45W対応 PSE技術基準適合
7,641円
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ノートPCもラクラク充電！ 20000mAhの大容量モバイルバッテリーが7,999円とお値打ち価格で登場
UGREEN 100W モバイルバッテリー PD・PPS 2.0対応 20000mAh 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 パススルー機能 低電流モード搭載 入力65W急速充電対応 マルチ保護機能搭載 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB720
7,999円
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＞＞25000mAhのモデルはこちら
UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 7.5W マグネット式ワイヤレス充電対応 50000mAh コンパクト USB-Cポート入出力 USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB560
3,424円
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最大100Wの超高速充電にも対応。耐久性と柔軟性を両立したUSB-Cケーブルが44%オフとお得
UGREEN USB Type CケーブルPD対応100W/5A 超急速充電USB C to USB C 断線防止 iPhone 15、MacBook Pro、Matebook、iPad、Xperia、Galaxy等Type-c機種対応 (1m, ブラック)
959円
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UGREEN USB-C Lightningケーブル【MFi認証取得 PD対応 1M】急速充電 ライトニングケーブル 高耐久 ナイロン編みiPhone 14 / iPhone 13/12/iPhone 11/iPhone X/iPhone 8 8 Plusなどに対応
1,199円
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UGREEN CAT8 1M メッシュLANケーブル カテゴリー8 コネクタ 超光速40Gbps/2000MHz CAT8準拠 イーサネットケーブル 爪折れ防止 シールド モデム ルータ PS3 PS4 Xbox等に対応
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UGREEN SDカードリーダー Type-C OTG対応 1台2役 USB3.0 Microsd 2TBまで大容量カードに対応 Android スマホ タブレット、MacBook、Windows PCに適用
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スマホ＆タブレット兼用スタンドがセールで30％オフ！ 滑り止め付きだからキッチンや洗面台に置いても安心
UGREEN iPad スタンド タブレットとスマホ 兼用 角度調整可能 アイパッドスタンド 安定性 ABS素材 滑り止めゴム iPad、Galaxy Tab、Note 6/5、LG、Sony、Nexus、Fire hd、Kindleなどの4-12インチに対応(ブラック)
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
｢AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク｣は、4月22日23時59分まで開催中！
Image/Source:AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク