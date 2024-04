BLACKPINK リサ、モデル顔負けのスタイルを披露！優雅な近況ショット

BLACKPINKのリサが格別な脚線美を見せつけた。



20日、彼女は自身のInstagramに「Good to be back in Coachella」と書き込み、複数の写真を掲載した。



写真の中で、リサはプールを背景に様々なポーズをとっている。特にモデル顔負けの抜群のスタイルをアピールし、華やかな目鼻立ちで人気アイドルであることを証明した。



彼女は今年初めに自主レーベル「LLOUD」を設立し、最近はアメリカSony Music傘下のRCAレコードと新たなパートナーシップを締結した。また、HBOドラマ「ホワイト・ロータス」シーズン3を通じて、女優デビューを控えている。