¤Í¤³¤ÏÃ¬¤òÍ¶¤Ã¤Æ»³¤Ø¼Ç´¢¤ê¤Ë¡ª ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÊ¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡Ä¡Ú¥«¥Á¥«¥Á»³¤Ê¤Í¤³¡Û¡¿¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¢
¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·1¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´18²ó¡ÛÇòÀãÉ±¤â¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤â¸÷¸»»á¤â¡ª¤Í¤³¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤ß¡¼¤ó¤Ê¹¬¤»¡ªÇòÀãÉ±¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬ÅÐ¾ì¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë»ö¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤·¤¤Å¸³«¤Ø¡£Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤ß¤Ã¤±¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥«¥Á¥«¥Á»³
¤à¤«¤·¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ð¤«¤ê¤¹¤ëÃ¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Î¤Ò¤É¤µ¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤¦¤µ¤®¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤µ¤®¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Ã¬¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¬¤Ë»µ¤¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤È²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Á¥«¥Á»³¤Ë½»¤à¥«¥Á¥«¥ÁÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤é²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Ã¬¤Î¤ä¤±¤É¤·¤¿²Õ½ê¤ËÌô¤È噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤·¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢µù¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÃ¬¤òÅ¥½®¤ËºÜ¤»¤ÆÅ®¤ì¤µ¤»¤¿¤ê¡Ä¡£
¤¦¤µ¤®¤Ë¤µ¤ó¤¶¤óÄ¨¤é¤·¤á¤é¤ì¤¿Ã¬¤ÏÈ¿¾Ê¤·¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£