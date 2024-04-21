¡Úµð¿Í¡Û¹â¶¶Îé¤¬£´Àï£±¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨£°¡¦£³£¸¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡¦¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Çº£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ËÎ×¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ï´ËµÞ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤£µ²ó£¶£·µå£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡££´Àï£²£´¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤ï¤º¤«£±¼ºÅÀ¤Î¤ß¤ÈËÉ¸æÎ¨¤Ï£°¡¦£³£¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£µ²ó¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤±¤Ð¡¢Á°¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡ËÀ¿»Ê¤µ¤ó¤È¤âÁ°²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÂÐºö¤ò¸þ¤³¤¦¡Ê¹Åç¡Ë¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»Íµå¤â½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±«¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ©µå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ×ÀÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£