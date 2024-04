2024年4月19日(金)に「 ユニクロ 」から発売された、英国発ブランド「JW ANDERSON(ジェイ ダブリュー アンダーソン)」とのコラボシリーズ「UNIQLO and JW ANDERSON」。パキっとした鮮やかな配色など、春夏に活躍しそうなデザインが発表されており、発売前から注目を集めていました。今回はそんな「UNIQLO and JW ANDERSON」から、人気が出ること間違いなしの「ポロセーター」と「ニットポロシャツ」アイテムをご紹介します。

ポロセーター/UNIQLO and JW ANDERSONまずご紹介するのは、UNIQLO and JW ANDERSONシリーズから発売されている「ポロセーター(半袖)」(税込2990円)。襟が付いているアイテムはカチっとしすぎて重たくなるイメージがありますが、首元がすっきり見えるスキッパーデザインになっているので、涼し気にサラっと着こなすことができますよ。コットンにレーヨンがブレンドされているため、とってもなめらかな肌触り。見た目だけでなく、着心地もGOODなのがうれしいポイントです。また2024年春夏は、「プレッピー」なスタイルが再ブームの予感。さまざまな有名ブランドの春夏コレクションからも、ポロシャツがお目見えしているんです。トレンドをしっかり押さえた新作アイテムは、見逃し厳禁ですね。カラーは全部で3色カラーは、ホワイト/レッド/ブルーの3色展開。配色は、今回のカラーテーマであるイギリスの家具デザイナー「ROBIN DAY(ロビン・デイ)」の“CHAIR”からインスパイアされたカラーなのだとか。どれも、襟に2ラインのディテールが入っています。カラーによって雰囲気がガラっと変わるので、色違いでゲットするのもおすすめ。お値段が3000円以下とお手頃だから、普段は着ないカラーにチャレンジしてみるのもいいかもしれません。メンズの「ニットポロシャツ」もアリだよ!こちらはメンズアイテムの「ニットポロシャツ(半袖)」(税込2990円)。レディースのデザインとは異なり、襟、袖口、裾に細い配色ラインが施されています。この配色ラインのおかげで、カジュアル感がプラスされていてかわいいですよね。メンズアイテムなので、ダボっと着たい方にぴったり。ハーフパンツと合わせれば、バランスが取れてキュートにキマリますよ。メンズはナチュラル/オリーブ/ブルーの3色展開。レディースに比べると落ち着いたカラーが揃っているため、お好みのスタイルに合わせてセレクトしてみてくださいね。早速ゲットしてトレンドスタイルを楽しも〜「UNIQLO and JW ANDERSON」シリーズの「ニットセーター(半袖)」と「ニットポロシャツ(半袖)」。メンズとレディースで形やデザインが異なるので、試着してから決めるのがおすすめです。在庫切れになる前に、ゲットしてみてくださいね。UNIQLO and JW ANDERSON スペシャルサイトhttps://www.uniqlo.com/jp/ja/