¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹VSÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ã¿ÎµÁ¤Ê¤50Ç¯Æ®Áè»Ë¡ä¡Ö³ÊÆ®µ»Ï©Àþ¤Î°ìÊý¤Ç¿¿µÕ¤ÎNWO¤Î¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¡×
¡¡1997Ç¯¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾®ÀîÄ¾Ìé¤È¤¤¤¦·àÌô¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æ¡¢Åìµþ¡Ê2²ó¡Ë¡¢¥Ê¥´¥ä¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤ÎÆüËÜ½ÄÃÇ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¶È³¦¤ÎÌÁ¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¿Íµ¤¤Ï¾®Àî¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë³ÊÆ®µ»Ï©Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¿µÕ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ³ÌîÀµÍÎÎ¨¤¤¤ëNWO¸ú²Ì¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ï95Ç¯½©¤«¤éUWF¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ì¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬Å·»³¹µÈ¡¢¥Ò¥íºØÆ£¤È¥Ò¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÏµ·²ÃÄ¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿Ä³Ìî¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·ÆüËÜ¤ÏÀµµ¬·³¤ÈÏµ·²ÃÄ¡¢Ê¿À®°Ý¿Ì·³¤Î3·³ÂÐ¹³¤¬¼ç¼´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢U¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÏµ·²ÃÄ¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿Ä³Ìî¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«WCW¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿NWO¤À¡£NWO¤Ï96Ç¯7·î¡¢WWF¡Ê¸½WWE¡Ë¤«¤éWCW¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤¬Æ±¤¸¤¯WWF¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¤È·ëÀ®¤·¤¿¥Ò¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¡¡È¿ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹¤¬¿·À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëNWO¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤È¥Ò¡¼¥ë¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢WCW¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¤ÇWWF¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Î96Ç¯¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿Ä³Ìî¤Ï¡¢12·î16Æü¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ú¥ó¥µ¥³¡¼¥é¤Ë¤ª¤±¤ëWCW¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸Ãæ·Ñ¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¥í¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¿·ÆüËÜ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÇË¤ê¼Î¤Æ¤ÆNOWÆþ¤ê¤òÀë¸À¤·¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤È°®¼ê¡£Ç¯ÌÀ¤±97Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤òµñ¤ó¤Ç1¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Î¥Õ¥ê¡¼·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·ÆüËÜ¤ÈWCW¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥È¤¹¤ëÆ»¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¤Î·ÀÌó¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡£WCW¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¥í¡×¤Ë¤â½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÄ³Ìî¤Ï¥Õ¥ê¡¼·ÀÌó¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£¤½¤ì¤À¤±NWO¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·î20Æü¤«¤éWCW¤Ë»²Àï¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ç97¡×Âè4Àï¤Î2·î2Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ËNWO¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥°¥¦¥§¥ë¤È¤È¤â¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢NWO¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£NWO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ÝÄ§¡¦¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Ä³Ìî¤ËÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä³Ìî¤ÏÃ±¤ËWCWÆâ¤ÎNWO¤Î°ì°÷¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·ÆüËÜ¤ò´¬¤¹þ¤à¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¡£Ïµ·²ÃÄ¤ÎÅ·»³¡õ¥Ò¥í¤ò¹çÎ®¤µ¤»¤ÆNWO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò·ëÀ®¡£WCW¤ÎËÜ²ÈNWO¤«¤éNWO¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤é¤â¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç°ìÂçÀªÎÏ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8·î¤«¤é¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥à¥¿¤¬NWO¥à¥¿¤È¤·¤Æ¹çÎ®¡£10·î¤Ë¤ÏÁÇ´é¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤âNWOÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬NWO¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂà¶þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢40ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä¤â·ù¤À¤Ê¤¢¤È¤«¤µ¡£NWO¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤«¤é¥Ñ¥Ã¤È¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤ËÊÑ¤¨¤¿¤è¡×¤ÈÉðÆ£¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡¡ÃöÌÚ¤Î°Õ¸þ¤Ç¿·ÆüËÜ¤¬¾®ÀîÃæ¿´¤Î³ÊÆ®µ»Ï©Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òµñÀä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëNWO¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä³Ìî¤¬¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢WCW¤Ë´é¤¬Íø¤¯¥Þ¥µºØÆ£¤È¤¤¤¦¸å¤í½â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥Þ¥µºØÆ£¤ÏÃöÌÚ¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ÊÆ®µ»Ï©Àþ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆNWO¿Íµ¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤¬T¥·¥ã¥Ä¡£ànWoá¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î»°±ºÂçÊå¤äJ¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¦Ãæ»³²í»Ë¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢NWO¤Ï¼Ò²ñÅª¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡97Ç¯10·î6Æü¤Ë¤ÏNWO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤ÆÂçÌðÌÀÉ§´ÆÆÄ¡¢ÎëÌÚ¡¢»°±º¡¢º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤é¤ò·ãÎå¡£4Æü¸å¤Î10·î10Æü¤ËNWO¼çÌò¥·¥ê¡¼¥º¡ÖNWO¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢Æ±·î10.19¿À¸Í¤ÇÄ³Ìî¡õÉðÆ£¤¬º´¡¹ÌÚ·ò²ð¡õ»³ºê°ìÉ×¤«¤éIWGP¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£Æ±Ç¯Êë¤ì¤Î¡ÖSG¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°Àï»¡×¤Ç¤â¡¢Ä³Ìî¡õÉðÆ£¤¬¶¶ËÜ¿¿Ìé¡õÃæÀ¾³Ø¤ò·âÇË¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Àî¤¬¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢²¶¤ÈÄ³Ìî¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À»þ¤Ë¤ÏNWO¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤è¡×¡ÊÉðÆ£¡Ë
¡¡¾®Àî¤ò¼´¤È¤·¤¿³ÊÆ®µ»Ï©Àþ¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿NWO¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÎ¾ÎØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢97Ç¯¤Î¿·ÆüËÜ¤ÎÎ´À¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡98Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âNWO¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢8.8Âçºå¥É¡¼¥à¤ÇÄ³Ìî¤¬Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤Ë¾¡¤Ã¤ÆIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£¤À¤¬¡¢9·î¤ËÄÇ´ÖÈÄÀÔÄÇ¾É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¦ºÂÊÖ¾å¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ5¥«·î´Ö¤ÎÄ¹´ü·ç¾ì¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤ËÄ³Ìî¤ÈÉðÆ£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢NWO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÄ³ÌîÇÉ¤ÈÉðÆ£ÇÉ¤ËÊ¬Îö¡£Ä³Ìî¤Ï¿·¤¿¤ËTEAM2000¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾®º´Ìî·Ê¹À¡Ê¤ª¤µ¤Î¡¦¤«¤²¤Ò¤í¡Ë¸µ¡Ö½µ´©¥´¥ó¥°ÊÔ½¸Ä¹¡×¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¡¦Áª¼ê¤ò¼èºà¡¦¼¹É®¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Èë»Ë¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£