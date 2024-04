この記事をまとめると ■2024年F1日本GPにレゴで製作されたメルセデスAMGの実物大F1マシンが展示された ■ディテールにもこだわったレゴのメルセデスAMG F1の製作には2428時間を要した ■レゴのメルセデスAMG F1は中国やシンガポールでも展示される予定になっている

いまにも走り出しそうなレゴの実物大F1

昨年に続いて、3日間で20万人を超える22万9000人が来場し、決勝日には10万2000人もの観客がそのエキサイティングなレースを見守った2024年のF1日本GP。

レース以外にも楽しみ方がさまざまにあったこのビッグ・イベントだが、そのなかでもとくに注目されていたのは、サーキット内に設営された「レゴ テクニックブース」で公開された「LEGO MERCEDES-AMG PETRONAS F1 W14 E PERFORMANCE」の実物大モデルだった。

レゴといえば、その名前を世界に知られるブロック玩具。一度はそれを組み立てたり、あるいは残念にも途中でギブアップしてしまったり、また自分自身の想像力を駆使し、カラフルで個性的な作品を作り出したりしたことがある人も多いだろう。

それとまったく同じレゴブロックを使って、実物大のF1マシンを作ってしまうのだから、果たしてそれにどれだけの数のブロックが使われているのかが、まずは気になるところ。

ちなみに同社の上級者バージョンともいえるレゴテクニックシリーズには、同様にMERCEDES-AMG F1 W14をモデルにした商品も2024年3月1日に発売になっているが、こちらは対象年齢が18歳以上でピース数は1642個。スケールは1/8相当で、完成時には全長が63cm、全幅が26cm、全高が13cmと、かなり立派な仕上がりになる。

本当のターゲットは子どもではなくその親?

その前にレゴ作りの準備運動をというのならば、あるいは子どもと同じモデルを作る時間を共有したいというのならば、7歳以上が対象年齢で240ピースのプルバック、すなわち後ろに引いて手を離すと実際に走り出すモデルも用意されている。こちらのサイズは全長が24cm、全幅が10cm、全高が6cm。わずか240ピースのブロックで再現したリアルな外観と、プルバック機構によるダイナミックな走りは、意外に大人でも楽しめそうだ。

話を今回の鈴鹿サーキットに登場した実物大モデルに戻そう。全長が5m12cm、全幅が2m20cm、全高が1m07cmというモデルが放つ迫力は、やはり特別なものだ。

レゴ・ジャパンから発表されたリリースによれば、総重量で913kgにも達するこのモデルの設計と開発に要した時間は500時間。そしておそらくはモデルビルダー、マイスターモデルビルダー、レゴ認定プロビルダーと3段階の認定資格があるレゴ社のビルダーを中心に製作したと思われる今回の実物大モデルの完成までには、2428時間もの時間が費やされたという。

回転可能なセレクターとシフトパッドを備えるステアリングホイールだけで1304個のブロックが使用されたという実物大モデル。使用されたブロックの総数は、じつに19万2937ピースにも及んだというから驚きだ。

今後、このモデルは中国GPやシンガポールGPでも展示される予定。そして子どもばかりでなく大人にも、またレゴのファンが増えていくのだろう。

ちなみに製品精度の高いレゴのブロックは、たとえそれが数十年前のものであっても現在のものときちんとフィットする。かつてそれで遊んだ大人たちが、あるいはレゴが狙う本当のターゲットなのかもしれない。

