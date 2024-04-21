小学校で科学の夢を後押し 中国湖南省
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校で、ロボットの模擬競技会に参加した児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
【新華社湘潭4月21日】中国湖南省湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校はここ数年、ロボット、プログラミング、小型無人機（ドローン）などのコースを開設し、児童の科学的素養と実践力を育てることで「科学の夢」を後押ししている。
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校でプログラミングの授業をする教師。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校で実践的なプログラミングの授業を受ける児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校で、ドローンを操縦して障害物をくぐり抜けさせる児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校で、ドローンを操縦して障害物をくぐり抜けさせる児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校でロボットを組み立てる児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校で、ロボットの模擬競技会に参加した児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校で、児童にプログラミングの指導をする教師。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校で、プログラミングの導入授業を受ける児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）
11日、湘潭市雨湖区の九華和平科大小学校でロボットの調整をする児童。（湘潭＝新華社記者/陳沢国）