歌手MISIA(45)が21日までにインスタグラムを更新。東京で「台湾地震被災地支援ライブ」開催を発表した。

公式インスタグラムで「5/31(金)開催決定!台湾地震被災地支援ライブ MISIA PEACEFUL PARK with ビビアン・スー 花蓮加油 at Billboard Live TOKYO Support Hualien〜Pray and Donate〜Premium Night [1st]17:00[2nd] 20:00」と概要を告知。台湾出身のタレント、ビビアン・スー(49)をスペシャルゲストに迎えての特別なライブであることを明かした。

続けて「収益の一部は、被災者のための支援に充てられます。詳細は決まり次第ご報告します」と収益の一部を被災者支援に充てるとし、「スペシャルゲストに台湾出身の歌手ビビアン・スーを迎え、以前から親交のある2人がスペシャルなパフォーマンスを披露し、支援の輪を広げていきます。チケット販売スケジュール等詳細は追ってお知らせします」とファンへ呼びかけた。

MISIAは4日、地震の発生により、台湾で開催を予定していた「MISIA星空のライヴXII台北公演」を中止していた。