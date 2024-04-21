

――――――――――――――――――― 4月22日 (月) ――

◆国内経済

・3月白物家電出荷額 (10:00)

・3月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国人民銀が4月の最優遇貸出金利を発表 (10:15)

・ユーロ圏4月消費者信頼感 (23:00)

【海外決算】

[米]ベライゾンコミュニケーションズ /[欧]SAP



――――――――――――――――――― 4月23日 (火) ――

◆国内経済

・3月食品スーパー売上高 (13:00)

・3月全国スーパー売上高 (14:00）

・4月月例経済報告

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月製造業PMI (16:30)

・ドイツ4月サービス業PMI (16:30)

・ユーロ圏4月製造業PMI (17:00)

・ユーロ圏4月サービス業PMI (17:00)

・米国4月製造業PMI (22:45)

・米国4月サービス業PMI (22:45)

★米国3月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国4月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]★テスラ 、ビザ 、ペプシコ 、GE 、テキサスインスツルメンツ 、フィリップモリス 、レイセオン 、ロッキードマーチン 、GM 、ニューコア /[欧]スポティファイ 、ルノー/[ス]ノバルティス

◆新規上場、市場変更 など

〇アルデプロ <8925> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月24日 (水) ――

◆国内経済

・3月企業向けサービス価格指数 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月Ifo景況感指数 (17:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国3月耐久財受注 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]★メタ・プラットフォームズ 、IBM 、サービスナウ 、ラムリサーチ 、AT＆T 、ボーイング 、フォード 、バイオジェン

◆新規上場、市場変更 など

★レジル <176A> ：東証Ｇ上場

〇メルディアＤ <1739> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月25日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2月景気動向指数[改定値] (14:00)

・3月外食売上高 (14:00）

・3月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ5月Gfk消費者信頼感 (15:00)

★米国1-3月期GDP (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国3月卸売在庫 (21:30)

・米国3月仮契約住宅販売指数 (23:00)

・米国7年国債入札

・トルコ中銀が政策金利を発表

・北京国際自動車ショー (北京市、～5月4日)

【海外決算】

[米]★アルファベット 、★マイクロソフト 、メルク 、キャタピラー 、コムキャスト 、インテル 、ハネウェル 、ブリストル-マイヤーズスクイブ 、ギリアドサイエンシズ 、ダウ 、TモバイルUS /[欧]ドイツ銀行 /[英]アストラゼネカ 、エアバス/[韓]ＳＫハイニックス/[ス]STマイクロエレクトロニクス

◆新規上場、市場変更 など

★コージンバイオ <177A> ：東証Ｇ上場

〇インヴァスト <7338> [東証Ｓ]：上場廃止

〇Ｔ＆Ｋ <4636> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月26日 (金) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

・4月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・経済・物価情勢の展望（展望レポート）

◆国際経済ｅｔｃ

★米国3月個人所得 (21:30)

★米国3月個人消費支出 (21:30)

・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

【海外決算】

[米]エクソンモービル 、シェブロン 、アッヴィ

◆新規上場、市場変更 など

〇ビルト工 <1971> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 4月27日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★1-3月中国工業企業利益 (10:30)



――――――――――――――――――― 4月28日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・衆院3補選投開票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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