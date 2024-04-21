中国、ミサイル駆逐艦など一般公開 海軍創設75年
【AFP＝時事】中国人民解放軍（PLA）は20日、海軍創設75年を記念して、山東（Shandong）省青島（Qingdao）の港でミサイル駆逐艦など艦船4隻を一般公開した。
この日公開されたのはミサイル駆逐艦「貴陽（Guiyang）」と「石家荘（Shijianzhuang）」、総合潜水艦救難船「洪沢湖（Hongzehu）」、総合補給艦「可可西里湖（Kekexilihu）」。
見学に訪れた人々は艦内を巡ったり、記念写真を撮ったりしていた。
【翻訳編集】AFPBB News
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この日公開されたのはミサイル駆逐艦「貴陽（Guiyang）」と「石家荘（Shijianzhuang）」、総合潜水艦救難船「洪沢湖（Hongzehu）」、総合補給艦「可可西里湖（Kekexilihu）」。
見学に訪れた人々は艦内を巡ったり、記念写真を撮ったりしていた。
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