サッカーJ2第11節の10試合が、20日（土）、21日（日）に開催されました。

首位を走る清水エスパルスは、ベガルタ仙台との上位対決を制し3連勝。勝ち点を25に伸ばし首位をキープしました。2位のＶ・ファーレン長崎も横浜FCとの上位対決を制し、4連勝を飾っています。3位ファジアーノ岡山も5試合ぶりの勝利で、勝ち点22。上位3チームが勝ち点で抜け出す状況となっています。

前節まで最下位だった徳島ヴォルティスは、藤枝MYFCを破り、7試合ぶりの勝利で最下位を脱出。ヴァンフォーレ甲府に敗れたザスパ群馬が最下位に転落しています。

【J2第11節結果】

◆山形 2−1 愛媛（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】イサカ ゼイン（前半23分）、杉山直宏（後半23分）【愛媛】ベン ダンカン（後半45分+3分）

◆甲府 4−1 群馬（JITリサイクルインクスタジアム）

得点【甲府】ピーター ウタカ（前半6分、後半17分）、アダイウトン（前半10分）、三平和司（前半19分）【群馬】北川柊斗（後半45分+5分）

◆清水 3−2 仙台（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】ルーカス ブラガ（前半16分）、北川航也（後半9分）、西原源樹（後半38分）【仙台】中島元彦（後半20分）、オナイウ情滋（後半45分+4分）

◆徳島 1−0 藤枝（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【徳島】ブラウン ノア 賢信（前半38分）

◆岡山 2−0 熊本（シティライトスタジアム）

得点【岡山】輪笠祐士（前半30分）、岩渕弘人（前半45分+1分）

◆秋田 2−1 千葉（フクダ電子アリーナ）

得点【秋田】半田航也（後半45分）才藤龍治（後半45分+7分）【千葉】田口泰士（後半21分）

◆水戸 2−1 山口（維新みらいふスタジアム）

得点【水戸】長井一真（前半14分）、寺沼星文（前半30分）【山口】野寄和哉（前半11分）

◆長崎 1−0 横浜FC（トランスコスモススタジアム長崎）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半37分）

◆いわき 2−0 大分（レゾナックドーム大分）

得点【いわき】近藤慶一（後半14分）照山颯人（後半29分）

◆鹿児島 2−1 栃木（白波スタジアム）得点【鹿児島】井林章（前半27分）福田望久斗（後半5分）【栃木】イスマイラ（後半38分）