ミニストップでは「おにぎり 明太子マヨネーズ」と、「でかむすび 鮭&真昆布」の2品を国内のミニストップ店舗にて販売中です。

ミニストップおにぎり

発売日:2024年4月16日(火)

発売地区:全国

おにぎり 明太子マヨネーズ

本体価格:110円(税込価格:118.80円)

おにぎり明太子マヨネーズは、マヨネーズに明太子・牡蠣だし醤油などで旨みを付けたおにぎりです。

マヨネーズ好きにはたまらないおにぎりになっています。

でかむすび 鮭&真昆布

本体価格:140円(税込価格:151.20円)

でかむすび 鮭&真昆布は、でかむすびの具材として初めて鮭を使用したおにぎりです。

ふり塩後にチルドで一晩熟成しており、一つ一つ手ほぐされています。

