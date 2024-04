志摩スペイン村では、2024年6月29日(土)〜9月23日(月・休)の87日間、スペシャルイベント「『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村」を開催!

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村

開催期間:2024年6月29日(土)〜9月23日(月・休)

志摩スペイン村では、2024年6月29日(土)〜9月23日(月・休)の87日間、スペシャルイベント「『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』 ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村」を開催!

このイベントでは、志摩スペイン村の園内風景を活かしたフォトスポットの設置、周遊型ラリーやオリジナルメニューの販売など、ここでしかできない体験が楽しめます。

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』作品紹介

Nintendo Switchソフトとして2022年11月18日(金)に発売された、『ポケットモンスター』シリーズ最新作。シリーズ初となるオープンワールドRPGで、『ポケットモンスター』シリーズの醍醐味はそのままに、さらに進化した冒険を思う存分堪能することができる。

公式サイト:https://www.pokemon.co.jp/ex/sv/ja/

※画像はイメージです。

※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合がございます。

