[4.21 J1第9節](味スタ)

※15:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 13 波多野豪

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 49 バングーナガンデ佳史扶

DF 99 白井康介

MF 8 高宇洋

MF 11 小柏剛

MF 37 小泉慶

FW 22 遠藤渓太

FW 33 俵積田晃太

FW 39 仲川輝人

控え

GK 1 児玉剛

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

MF 17 寺山翼

MF 23 佐藤龍之介

MF 40 原川力

MF 70 ジャジャ・シルバ

監督

ピーター・クラモフスキー

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 26 林幸多郎

DF 33 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 宇野禅斗

MF 22 藤本一輝

MF 99 高橋大悟

FW 90 オ・セフン

控え

GK 42 福井光輝

DF 4 池田樹雷人

DF 6 鈴木準弥

MF 39 バスケス・バイロン

MF 41 安井拓也

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 47 荒木駿太

監督

黒田剛