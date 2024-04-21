FC東京vs町田 スタメン発表
[4.21 J1第9節](味スタ)
※15:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 11 小柏剛
MF 37 小泉慶
FW 22 遠藤渓太
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
控え
GK 1 児玉剛
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 17 寺山翼
MF 23 佐藤龍之介
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
監督
ピーター・クラモフスキー
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 26 林幸多郎
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 宇野禅斗
MF 22 藤本一輝
MF 99 高橋大悟
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 4 池田樹雷人
DF 6 鈴木準弥
MF 39 バスケス・バイロン
MF 41 安井拓也
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
※15:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
MF 11 小柏剛
MF 37 小泉慶
FW 22 遠藤渓太
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
控え
GK 1 児玉剛
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
MF 17 寺山翼
MF 23 佐藤龍之介
MF 70 ジャジャ・シルバ
監督
ピーター・クラモフスキー
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 26 林幸多郎
DF 33 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 宇野禅斗
MF 22 藤本一輝
MF 99 高橋大悟
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 4 池田樹雷人
DF 6 鈴木準弥
MF 39 バスケス・バイロン
MF 41 安井拓也
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛