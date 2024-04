上位3チームには自動的にパリオリンピックの出場権が与えられるAFC U23アジアカップ。20日を終えグループステージの各組2試合が終了しました。

20日の試合では、グループDの第2戦が行われ、グループDのベトナムとウズベキスタンが2連勝でグループステージ突破を決めています。グループBの日本は、22日に韓国とB組首位通過をかけた戦い。首位通過ならノックアウトステージ1回戦でA組2位と対決。2位通過なら開催国のカタール(A組1位)との対戦となります。

ノックアウトステージには各組の上位2チーム、計8チームが進みます。

【各グループステージ第3戦の日程】(日時はすべて日本時間)◆グループA22日 0:30 カタール vs オーストラリア22日 0:30 ヨルダン vs インドネシア◆グループB22日 22:00 日本 vs 韓国22日 22:00 UAE vs 中国◆グループC23日 0:30 サウジアラビア vs イラク23日 0:30 タイ vs タジキスタン◆グループD24日 0:30 ウズベキスタン vs ベトナム24日 0:30 クウェート vs マレーシア