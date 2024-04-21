倖田來未、ベストシングルツアー開幕
倖田來未が昨日4月20日、全国24箇所26公演を行脚するベストシングルツアー＜KODA KUMI LIVE TOUR 2024〜BEST SINGLE KNIGHT〜＞を開幕した。
本ツアーは、昨年開催されたライブツアー＜KODA KUMI LIVE TOUR 2023 〜angeL&monsteR＞からの続編的なストーリーとなっており、前作でmonsteRになった倖田來未が、今作ではどんな姿で、どんな世界を見せるのか期待が高まる。
『UNICORN』
購入：https://kodakumi.lnk.to/UNICORN
試聴：https://kodakumi.lnk.to/UNICORN_DIGITAL
商品形態：
【ファンクラブ・mu-mo shop限定盤】
RZC1-77975/B [CD+DVD+特殊]
RZC1-77976/B [CD+Blu-ray+特殊]
BOX仕様、フォトブックレット、デジパック
14,800円（税抜）
収録内容
［CD］
01.UNICORN [Introduction]
02.Heaven’s Kitchen
03.Vroom
04.TOKIO
05.Silence
06.UFO
07.We are FIGHTERS
08.Trust・Last -TYPE K-
09.PIECE OF MY WISH
10.遠い街のどこかで…
11.Let’s fight for love!
［DVD, Blu-ray］
・Silence -Music Video-
・Vroom -Music Video-
・遠い街のどこかで… -Music Video-
・Behind The Scenes -UNICORN-
【通常盤】
RZCD-77973/B [CD+DVD]
RZCD-77974/B [CD+Blu-ray]
5,800円（税抜）
収録内容
［CD］
01.UNICORN [Introduction]
02.Heaven’s Kitchen
03.Vroom
04.TOKIO
05.Silence
06.UFO
07.We are FIGHTERS
08.Trust・Last -TYPE K-
09.PIECE OF MY WISH
10.遠い街のどこかで…
11.Let’s fight for love!
［DVD, Blu-ray］
・Silence -Music Video-
・Vroom -Music Video-
・遠い街のどこかで… -Music Video-
【ライブ会場限定盤】
RZC1-77977 [CD Only]
3,000円（税抜）
収録内容
［CD］
01.UNICORN [Introduction]
02.Heaven’s Kitchen
03.Vroom
04.TOKIO
05.Silence
06.UFO
07.We are FIGHTERS
08.Trust・Last -TYPE K-
09.PIECE OF MY WISH
10.遠い街のどこかで…
11.Let’s fight for love!
＜KODA KUMI LIVE TOUR 2024〜BEST SINGLE KNIGHT〜＞
2024.04.28 (日)広島／JMSアステールプラザ 大ホール
2024.04.29 (月)大阪／グランキューブ大阪
2024.04.30 (火)大阪／グランキューブ大阪
2024.05.06 (月)長野／まつもと市民芸術館
2024.05.11 (土)静岡／富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
2024.05.18 (土)高知／高知市文化プラザかるぽーと
2024.05.19 (日)愛媛／松山市総合コミュニティセンター
2024.05.26 (日)群馬／ベイシア文化ホール
2024.06.09 (日)神奈川／ハーモニーホール座間
2024.06.16 (日)栃木／栃木県総合文化センター メインホール
2024.06.22 (土)岡山／倉敷市民会館
2024.06.23 (日)愛知／Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2024.06.29 (土)青森／八戸市公会堂
2024.06.30 (日)宮城／東京エレクトロンホール宮城
2024.07.05 (金)北海道／カナモトホール
2024.07.12 (金)千葉／森のホール21 大ホール
2024.07.15 (月)石川／金沢市文化ホール
2024.07.19 (金)京都／ロームシアター京都
2024.08.02 (金)東京／昭和女子大学 人見記念講堂
2024.08.12 (月)福島／郡山市民文化センター 大ホール
2024.08.23 (金)熊本／熊本県立劇場演劇ホール
2024.08.24 (土)鹿児島／宝山ホール
2024.08.31 (土)兵庫／アクリエひめじ 大ホール
2024.09.06 (金)東京／東京ガーデンシアター
2024.09.16 (月) 大分／iichikoグランシアタ
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