Æü¸þºä46¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦17ºÐ¡¦Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Ë½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2022Ç¯¡¢Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¤½¤Î¸å¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¿Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬¡¢4·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤19¹æ¡Ù¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
Èà½÷¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡Ö°Õ³°¡×¤È´¶¤¸¤ëÆâÌÌ¤ä¡¢½é¤á¤Æ²á¤´¤¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡Öº£¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢£ÉáÄÌ¤Î²È¤ÎÉáÄÌ¤Î¥³¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¡Ê¤Ð¤Ã¤Æ¤¡Ë¡ª¡¡¤½¤³¤Ë½Å¤Ê¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢½µ¥×¥ì¤Ç½éÉ½»æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ï»ä¤¬Æü¸þºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»¨»ï¤Ç¡£Ëè²ó¡¢ÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÁ¸±¡×¡£ÇÏ¤È°ì½ï¤Ëº½µÖ¤òÊâ¤¯»£±Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡ÇÏ¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖËÁ¸±¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥À¥ó¥Ç¥£¤Á¤ã¤ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤Ç¤âº£¡¢»ä¤ÏÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ²á¹ó¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ëè²ó¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢º½µÖ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Æü¸þºä¥«¥é¡¼¤ÎÂç¤¤Ê´ú¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ú¤òº½¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤Ï»ä¤Î¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Í¦¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÎ¢Â¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ï¤¿¤²Ð¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç²Ð¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀèÆü¤â¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ò¤È¤êÎ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤È¡Ö¤Ò¤È¤ê¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¹¾¤ÎÅç¤Ë³¤¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï»³¤äÀîÄà¤ê¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æü¸þºä46¤Ø¤Î²ÃÆþÅö»þ¡¢¡Ö¼Â²È¤Ç¤Ï²ÈÂ²£´¿Í¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ä¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò¹çÁÕ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í¥²í¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÀµ¸»»Ê¤µ¤ó¡á¤ª¾î¤µ¤Þ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Î»£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê»ä¤¬°ìÈÖ"ÁÇ"¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Í¥²í¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éº«Ãî¤òÃµ¤·¤ÆÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤·¡¢³Ø¹»¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤â¡¢Ã¼¤ÈÃ¼¤ò½Å¤Í¤º¤Ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤ËÀÞ¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤Ê¥ì¥¿¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤¿......¤È¤«¡£
¡½¡½¥ï¥¤¥ë¥É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·Âç»¨ÇÄ¡Ê¤¶¤Ã¤Ñ¡Ë¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤è¡ª
Àµ¸»»Ê¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÉáÄÌ¤Î²È¤Î¡¢ÉáÄÌ¤Î¥³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÂÎ°éº×¤Ç¡¢Á°Æü¤ËÇ±ºÃ¤·¤Æ¡¢ÊñÂÓ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶¥µ»¤Ë½Ð¤ë¤È¤«¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·°ÂÁ´¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¢£¡ÖÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡½¡½ºòÇ¯Ëö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÆÃÈÖ¤Ç½é²ÎÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤éÃ°À¸ÌÀÎ¤¡Ê¤Ë¤Ö¡¦¤¢¤«¤ê¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤À¤¤¤Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡³§¤µ¤Þ¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¤«¤é¡¢ÀèÇÚÊý¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¼êÂ¤Î¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤â¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦......¡£
¡½¡½¤½¤Î½é¡¹¤·¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤«¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÆü¸þºä¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£Àµ¸»»Ê¤µ¤ó¤¬À¤´Ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿......¡£¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½é¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½Íè·îÈ¯Çä¤Î11th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢É½Âê¶Ê¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
Àµ¸»»Ê¡¡»Í´üÀ¸¤¬½é¤á¤ÆÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ......¡£ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¾×·â¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°¤ËÆ±´ü¤äÀèÇÚÊý¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¼þ¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤³¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã......¡×¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÀµ¸»»Ê¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¡¢¤È¡£
Àµ¸»»Ê¡¡ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Æó´üÀ¸¤ÎÃ°À¸¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¸å¤í¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MV»£±Æ¤Î¤È¤¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡ÖÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾®ºä¡ÊºÚ½ï¡Ë¤µ¤ó¤ä¶âÂ¼¡ÊÈþ¶ê¡Ú¤ß¤¯¡Û¡Ë¤µ¤ó¤â¤º¤Ã¤È»ä¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀèÇÚÊý¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Àµ¸»»Ê¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É......¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¡©
Àµ¸»»Ê¡¡¿Ä¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¡¢²ÈÂ²¤äÀèÇÚ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼«Ìä¼«Åú¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¤¹¤·¡¢Å¯³Ø¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡ÖÎø¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Õ¤µ¤®¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤ë¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é´ü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¿Ä¤Ë¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤ÈÆ¬¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤âËÁ¸±Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡ÊYoko SHOGENJI¡Ë
2007Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹157.5Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
ÆÃµ»¡á¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¶õ¼ê¡¡Ä¹½ê¡áÁ°¸þ¤¤Ê¤È¤³¤í
¡»2022Ç¯9·î¡¢±þÊçÁí¿ô5Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Æü¸þºä46¤Ë»Í´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£»Í´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Æü¸þºä46¤Î11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø·¯¤Ï¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¡Ù¤¬5·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
Æü¸þºä46¸ø¼°X¡Ú@hinatazaka46¡Û
Æü¸þºä46¸ø¼°TikTok¡Ú@hinatazakanews¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿·§Ã« ´Ó