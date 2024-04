WINNER ソン・ミノ、入隊中のビジュアルに驚き…ロン毛＆ヒゲ姿に関心集中

社会服務要員として代替服務しているWINNERのソン・ミノの近況に、話題が集まっている。最近、オンラインコミュニティにはソン・ミノの写真が公開された。この写真は、彼があるレコードショップで出会ったファンとの2ショットだという。写真の中のソン・ミノはサングラスを着用し、ラフなファッションでカメラを見つめている。特に長いヘアスタイル、ヒゲ姿が目を引く。ネットユーザーたちは 「パク・ワンギュかと思った」 「本当にソン・ミノなの?」「別人のようだ」などの反応を見せた。

ソン・ミノは昨年5月、実の妹で元歌手のソン・ダナの結婚式でもキャッチされ、注目を集めた。当時も、ロングヘア姿で登場し、ソン・ダナの手を握ってバージンロードを歩いたり、披露宴でカップルダンスを踊るなど、妹への愛情を示した。2014年にWINNERのメンバーとしてデビューした彼は「EMPTY」「REALLY REALLY」「EVERYDAY」「LOVE ME LOVE ME」など、多くのヒット曲で人々に愛された。2015年にMnetのヒップホップサバイバル番組「SHOW ME THE MONEY 4」に出演後、ソロ曲「FIANCE」をリリース。それだけでなく、tvN「新西遊記」「カン食堂」などのバラエティ番組でも活躍した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。