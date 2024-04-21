¥ì¥ó¥Á¥ó¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÎÄ«¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥Ã¥×¥ª¥à¥ì¥Ä¡×
¡ÖÄ«¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤ºÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥Ã¥×¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kewpie_official¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÏ¤Íñ¤Ë¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥Ã¥×¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¤Îºî¤êÊý
Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î7Ê¬ÌÜ¤Þ¤Ç¡ª°î¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡ª
º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿ºàÎÁ¤ò¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤ÈÄ¶´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î7Ê¬ÌÜ°Ê¾åÆþ¤ì¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡¢°î¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¦ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬)
¡¦Íñ¡Ä4¸Ä
¡¦¥Ä¥Ê¡Ä1´Ì(70g)
¡¦µíÆý¡ÄÂç¤µ¤¸4
¡¦±ö¡Ä¾¯¡¹
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1
¢¦ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ä¥Ê´Ì¤Î½Áµ¤¤ò¤¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¡¦µíÆý¡¦±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¦¥Ä¥Ê¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£¡¡2¤Ä¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢¢¤ò7Ê¬ÌÜ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤«¤±¤ë¡£
¤¡¡600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1¤Ä¤Ë¤Ä¤Ìó3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤é´°À®¡£
¢¨¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ÆÄ´Àá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨°ìÅÙ¤Ë2¤Ä²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÇ®¥à¥é¤¬¤Ç¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤º¤Ä²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ìÎÉ¤¤¡ª¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª³Ð¤¨¤È¤¤¤Æ¼«Ê¬¡ª¡×¡Ö°ËâÅª¥ì¥·¥Ô¡ÄÁáÂ®º£Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¸ø¼°X¡¿¥ì¥ó¥¸¤Ç¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥Ã¥×¥ª¥à¥ì¥Ä¡×
¡¦¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¸ø¼°¡¿¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ç¡ª¥Ä¥Ê¥Þ¥è¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥Ã¥×¥ª¥à¥ì¥Ä