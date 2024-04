食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、小麦の味がしっかりするオシャレな名前のうどん店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年4月のNEW麺「コムギギャルソン」

外観

こちらに行ったきっかけは、店名がオシャレだなぁ……と気になったことからでした。店に入るとカフェのような空間で、女性一人でも入りやすそうです。



券売機を見ると「鶏天うどん」には“名物”と書いてあるので、自信があるに違いないと、オーダーしました。讃岐うどん、博多うどん、稲庭うどんと東京にもさまざまな地域のうどんがありますが、こちらは大阪うどんです。

鶏天うどん 850円

大阪の老舗だし商店「山長商店」のだしが、深みがあっておいしい。店名に「コムギ」と付いているように、うどんは小麦の味をしっかり感じられてモッチモチ。鶏天も肉厚でやわらかく“名物”と言っているだけありますね。

モチモチの麺

鶏天だけでなく、舞茸天が入っているのが大阪うどん的で、うれしいです。

明太子クリームうどん 1,000円

また、別の日に「明太子クリームうどん」も食べました。濃厚な明太子クリームと麺がよく絡んで、これまたおいしい。残ったスープに追い飯したかったです。

濃厚スープがよく絡む

セルフサービスなのですが、丼などを片付けるスペースが、丼、レンゲ、トレイ、残った汁を捨てるところなどきれいに区分けされていて、気持ちよかったです。

<店舗情報>◆コムギギャルソン住所 : 東京都港区芝2-12-13 ASITIS芝 1FTEL : 03-5439-6737

※価格は税込。

写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

The post 〈秋山具義の今月のNEW麺〉肉厚鶏天うどんが名物! 店名に引かれた「コムギギャルソン」 first appeared on 食べログマガジン.