チチパスとルード、2週連続決勝で対戦へ バルセロナOP
【AFP＝時事】男子テニス、バルセロナ・オープン（Barcelona Open Banc Sabadell 2024）は20日、シングルス準決勝が行われ、大会第5シードのステファノス・チチパス（Stefanos Tsitsipas、ギリシャ）は5-7、6-4、6-2の逆転でドゥサン・ラヨビッチ（Dusan Lajovic、セルビア）を退け、決勝進出を決めた。
決勝では前週のモンテカルロ・マスターズ（Monte-Carlo Rolex Masters 2024）決勝で対戦したキャスパー・ルード（Casper Ruud、ノルウェー）と再戦する。
モンテカルロ大会ではチチパスが勝利し、ルードは今季決勝で3戦全敗となった。
第3シードのルードは第13シードのトマス・マルティン・エチェベリー（Tomas Martin Etcheverry、アルゼンチン）を7-6（8-6）、6-4で下し、決勝へ駒を進めた。
今季はモンテカルロ大会の前にロスカボス・オープン（Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024）とメキシコ・オープン（Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC 2024）でも準優勝に終わっているが、これでマッチ勝利数はツアー最多の28勝と好調を維持している。
【翻訳編集】AFPBB News
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第3シードのルードは第13シードのトマス・マルティン・エチェベリー（Tomas Martin Etcheverry、アルゼンチン）を7-6（8-6）、6-4で下し、決勝へ駒を進めた。
今季はモンテカルロ大会の前にロスカボス・オープン（Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2024）とメキシコ・オープン（Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC 2024）でも準優勝に終わっているが、これでマッチ勝利数はツアー最多の28勝と好調を維持している。
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