¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬É×ÉØ¤Îà¥é¥Ö¥é¥Öá¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¤´É×ÉØ¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤Ç¥µ¡¼¥É¤òÌ³¤á¤ëµÈÅÄÃÎÆáÈþ¡Ê£³£²¡Ë¤Îà¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿µÈÅÄÃÎ¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Î£··î¤Ë·ëº§¤·¤¿Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¥³¡¼¥Á¤Î²ÏÌî¶³²ð»á¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÌó£´¤«·î¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ²ñ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤â¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÁÇÅ¨¤Ê²ÖÂ«¤ò¤¯¤ì¤ëÉ×¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤È°û¤à¥Ó¡¼¥ë¤¬°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤â¥·¡¼¥º¥ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¢´¥ÇÕ¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤Ê¤®¤ä¥Ó¡¼¥ë¤òÌ£¤ï¤¦¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¤½¤Î¾å¤ÇµÈÅÄÃÎ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ²ñ¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Õ¤¿¤ê¤Î¹¥Êª¡¢±·²°¤µ¤ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Á¤Ê¡¢¤¦¤Ê¤®¤¬Æó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë°ìÈÖ¤¤¤¤¤ä¤ÄÃíÊ¸¤·¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¡£¡Ø¤¤¤¤¤Î¡©¤Ç¤â¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ù¤È»Ä¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤òÉÔ°Â¤¬¤ë»ä¡£¡Ø»Ä¤·¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤¿¤Î¤ß¤Ê¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¤É×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢É×¤è¤êÁá¤¯ÆÃÆÃ¾å¤ò´°¿©¤¹¤ë»ä¡×¤ÈÌÌÇò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¤´É×ÉØ¡£¤½¤·¤Æ»ä¤âÁá¿©¤¤¤À¤«¤é¤è¡¼¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Æ¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦»Ñ¤¬²¿¤È¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£