ミニストップのビッグ三角パイシリーズから、お手頃価格でおやつにもちょうどいい、「バター香るビッグ三角パイ」が国内のミニストップ店舗にて販売中です。

ミニストップ「バター香るビッグ三角パイ」

本体価格:98円(税込価格:105.84円)※

発売日:4月16日(火)

発売地区:全国(2024年3月末現在:1,831店)

「バター香るビッグ三角パイ」は、バター風味のパイ生地の表面にグラニュー糖をトッピングして三角形に焼き上げたパイ。

パイ生地のサクッと食感とバターの風味豊かな味わいがマッチした味が楽しめます。

国内のミニストップ店舗にて販売中です。

※税込価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示しています。

イートインスペースで飲食される場合は、標準税率10%が適用されます。

