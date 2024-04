セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 スーパーラージぬいぐるみ おやすみVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 スーパーラージぬいぐるみ おやすみVer.

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約30×50×25cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから「くまのプーさん」デザインのスーパーラージぬいぐるみ おやすみVer.が登場。

すやすや眠る「くまのプーさん」が再現されています。

気持ちよさそうに眠る「くまのプーさん」の様子がかわいい☆

ふわもこ質感の生地で、触り心地にも癒やされそうです。

寝そべっているポーズと約50センチで仕上げられたボリューム感も魅力。

リラックスタイムのお供や、寝室のアクセントにもぴったりのぬいぐるみです☆

気持ちよさそうに眠る「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 スーパーラージぬいぐるみ おやすみVer.は、2024年4月第3週より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

