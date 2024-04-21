¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¥¢¥ì¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡Ö¤¦¤ÞÌ£¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡Ä¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç¼Ñ¹þ¤à¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×
¤´ÈÓ¤ò¥µ¥µ¥Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æü¤Î½Ð¤ß¤ê¤ó¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@hinode_mirin¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡ÖÎÁÍý¼ò¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤¦¤ÞÌ£¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¶Ã¤¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç¼Ñ¹þ¤à¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Îºî¤êÊý
¥Ñ¥¹¥¿Á´ÂÎ¤Ë»Ý¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤«¤éÎÁÍý¼ò¤ò²Ã¤¨¤Æ
¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¡£¥Ñ¥¹¥¿¤â°ì½ï¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿Á´ÂÎ¤Ë»Ý¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤áºÇ½é¤«¤éÎÁÍý¼ò¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¦ºàÎÁ
¡¦¥Ñ¥¹¥¿¡Ä100g
¡¦¿å¡Ä300ml
¡¦ÎÁÍý¼ò¡Ä50ml
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä2Ëç
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ä1/4¸Ä
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ä1¸Ä
¡¦¤¢¤é¤Ó¤¤³¤·¤ç¤¦¡ÄÅ¬µ¹
¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Ç
A ¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÂç¤µ¤¸3
A Ìý¡ÄÂç¤µ¤¸1
A ¤Ë¤ó¤Ë¤¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¡Ä¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç1cm
¢¦ºî¤êÊý(15Ê¬)
¡¡¡¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÏÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¡¢ÎÁÍý¼ò¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
£¡¡Ê¨Æ¤·¤¿¤é¥Ñ¥¹¥¿¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¤¡¡¥Ñ¥¹¥¿¤¬¥°¥é¥°¥éÍÉ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²Ð²Ã¸º¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÞ¤ËµºÜ¤Î»þ´Öè§¤Ç¤ë¡£
¥¡¡¿åÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢A¤È¡¤ò²Ã¤¨¼Ñ½Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£¢¨¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢A¤ò²Ã¤¨¤ëÁ°¤Ë¤ª¤¿¤Þ¤Ç¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¦¡¡¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¢¤é¤Ó¤¤³¤·¤ç¤¦¤È¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é´°À®¡£
¤Ê¤ª¡¢»È¤¦Ìý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÇOK¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡×¤ò»¶¤é¤¹¤È¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ¡§Æü¤Î½Ð¤ß¤ê¤ó¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Ç¼Ñ¹þ¤à¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó