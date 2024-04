ディズニーに縁のある、そして、ディズニーを⼼から愛する豪華ゲストアーティストたち(フレンズ・オブ・ディズニー)が登場し、ディズニーの数々の名曲を披露する「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート」

夢のコンサートが2024年も公演されます。

今回はMCもつとめる中川翔子さんが見どころを紹介してくださいました。

フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート2024 中川翔子インタビュー

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』では主人公「ラプンツェル」の吹き替え声優を担当。

歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターなど活動は多岐に渡り、活躍されている中川翔子さん。

「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート2024」では、MCも担当!

そんな中川翔子さんが鑑賞前におさえておきたい見どころを語ってくださいました。

フレンズ・オブ・ディズニー・コンサートの魅力

生のオーケストラの演奏と、生の素晴らしい歌唱を聞ける体験って魔法みたいなんですよね。

コンサートって、生きてるっていう感じがして、すごく尊いなと思います。

皆さんの歌唱もビリビリしちゃうぐらいに素晴らしいです。

セットリストも、本当にいい曲しかないですね。

数々の名曲を耳にすると、懐かしさだったり、誰かと過ごした思い出がガバッと降り注いでくる。

ディズニーからしか得られない栄養があると私は思っていて、それをギュッと味わうことのできるコンサートです。

今回のコンサートで特に聴いてほしい楽曲

『塔の上のラプンツェル』が、時を超えて、今でもこんなのたくさんの方々に愛されていることを嬉しく感じています。

映画公開当時にまだ生まれていなかった子供たちも『塔の上のラプンツェル』を見てくれたり、「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート」の会場に来てくれたりしてくださるのかなと思うと、本当に心を込めて歌いたいなと思います。

「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート2024」では、この日限りの特別な組み合わせで歌唱を楽しめる激レアな空間だなって思いますね。

好きなディズニー作品

両親がディズニー好きで、私自身も幼い頃からプリンセスに憧れて『眠れる森の美女』のオーロラ姫の真似をよくしていました。

クラシックの短編も好きで、ドナルドダックとチップとデールのやりとりは何度見ても飽きない面白さ。

「シリー・シンフォニー(Silly Symphony)」の『骸骨の踊り』や『イカボード先生のこわい森の夜(スリーピー・ホローの伝説)』も好きで、ちょっと怖い作品も揃っているディズニーが大好きでした。

また、父がなくなってすぐに、母がなけなしのお金をつかいフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールドにつれていってくれたことが本当に印象的な思い出として残っています。

マジックキングダム・パークやエプコット、ディズニー・アニマル・キングダムといったたくさんのワールドは子供の体験としては衝撃でした。

ディズニー・MGM・スタジオ(現在のディズニー・ハリウッド・スタジオ)では『ヘラクレス』の作画を生で見ることができ、それで絵を書くことがますます好きになりました。

今年は私の書いた「ラプンツェル」の絵がグッズになり、自分の人生はディズニーで作られたんだな、と再確認しています。

絵を書くこともそうだし、夢って叶うんだなって、この「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート」のステージに立って思いました。

これから鑑賞する方へ

とにかく「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート」は、一瞬一瞬が全部きらめいていて、ディズニーの世界のキラキラと切なさとワクワクとが全部が詰まっています。

そして、この機会でないともう聞けないっていう歌い手と曲の組み合わせが本当に鳥肌が立ってしまいます。

「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート」は来年で10周年。

いろんな夢の扉が開く素敵な場所で、ぜひ生で音楽を浴びて、心の栄養を摂りに来ていただきたいなと思います。

「フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート2024」コンサート概要

公演日:2024年4月21日(日) 【昼公演】14:00開演/【夜公演】18:00開演

会場:東京・東京国際フォーラム ホールA

主催・制作:PROMAX

主管:Disney Concerts

豪華アーティスト共演の夢のコンサート!

いくつになっても忘れることのない数々のメロディ。

ディズニーの映画、テレビ番組、テーマパークからは、映像やショーとともにたくさんの素晴らしい“歌・⾳楽”がうまれてきました。

ディズニーに縁のある、そして、ディズニーを⼼から愛する豪華ゲストアーティストたち(フレンズ・オブ・ディズニー)が登場し、ディズニーの数々の名曲を披露します!

また、このコンサートのために結成されたスペシャルバンドとシンガーズが、⼤スクリーンに映し出される感動の名シーンとともにディズニーの⾳楽の世界へご案内します。

聞き手・編集:あずさゆみ(Dtimes.jp)

Presentation licensed by Disney Concerts ©All rights reserved

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post MCもつとめる中川翔子さんが見どころをガイド!フレンズ・オブ・ディズニー・コンサート2024 appeared first on Dtimes.