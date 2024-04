現在はビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)がサッカー界の常識となり、誤審はかなり減った。オフサイド、ハンド、PKの判定で間違いが起こるケースは少なく、審判の目を欺くのはかなり難しくなった。



すでに現役を退いている選手の中には、自分たちの時代にもVARがあればと思う人もいるかもしれない。例えば、今から15年前の2009年に行われた2010ワールドカップ欧州予選・プレイオフのフランスVSアイルランドだ。





It's already 11 years since Thierry Henry's handball prevented Republic of Ireland from qualifying for the World Cup.



