ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Ãî¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤Æ11ËÜÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤â¡ÄºÆ¤ÓµÏ¿¹¹¿·¤Ï¤ªÍÂ¤±¡¡£·»î¹ç36ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á
¡¡¤Þ¤¿¤â¿·µÏ¿¤¬¤ªÍÂ¤±¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÌµ»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤ÇÊâ¤¤¤Æ£±£¹»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤·¡¢£²²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤â»Íµå¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢´éÉÕ¶á¤ËÃî¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëà¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Èá¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡£³µåÌÜ¤Î¸å¤Ëº¸¼ê¤Ç²¿ÅÙ¤â¿¶¤êÊ§¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ò³°¤·¡¢µå¿³¤ò¸«¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥Ã¥È¤Î£µµåÌÜ¤ÎÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀþ¤ò½±¤¤¡¢¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£º£µ¨£±£±ËÜÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£¤½¤Î¸å¤Ë»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤áÂ©¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¶²ó¤À¡££²¡½£µ¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢°ì»àËþÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè£´ÂÇÀÊ¡£´Ñ½°ÁíÎ©¤Á¤ÇÂçÃ«¤ò·Þ¤¨¡¢¤ªÁ·Î©¤Æ¤¬À°¤Ã¤¿¡£°ìÈ¯½Ð¤ì¤ÐµÕÅ¾ÃÆ¤¬ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿Ãæ¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯¥¹¥ß¥¹¤Î£±£´£µ¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ç³«ËëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²÷²»¤ÏÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤ÎÂè£µÂÇÀÊ¤Ï¼é¸î¿À¥Ç¥£¥¢¥º¤«¤é»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢£±»°¿¶¡¢£³»Íµå¡£ÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£¹ÎÒ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç£´¹æ¤òÊü¤Ã¤ÆÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤Î£±£·£µËÜ¤ËÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢°Ê¹ß£·»î¹ç¤Ç°ìÈ¯¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£¶¤È£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï£¶Ï¢¾¡¤Ç£µ¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£