東京スカイツリータウン・ソラマチに20日、「STAR WARS」OH MY CAFE(BOX cafe&space 東京ソラマチ2 号店)がオープン。5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念し、6月9日まで開催する。作品に登場するメニューやキャラクターをイメージしたドリンクなど、工夫を凝らしたメニューが楽しめるほか、カフェオリジナルグッズもあり、「スター・ウォーズ」ファンなら心躍ること間違いなしだ。以下、価格はすべて税込。

店内は、「スター・ウォーズ」歴代シリーズや実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』の場面写真などが飾られているサイドと、今回のカフェのキービジュアルがあしらわれたサイドがあって、最低でも2回訪れたくなる内装になっている。■フードメニュー●ポーションパンとシチューのプレート(1990円)『スター・ウォーズ/フォースの覚醒(エピソード7)』でレイが食べていたポーションパンとヴェジミート風のトルティーヤをのせたシチューのセット。スーベニアの豆皿(1540円)を購入することができる。●<グローグー>選べるスーププレート(2190円)『マンダロリアン』でグローグーが食べていたボーンブロスを再現。付け合わせは、塩&スパイスのシーズニングをかけてグリルしたエリンギとレンコン。パンは低脂質のヴァイツェン。スープは、蒸し鶏が入ったチャウダーを選ぶこともできる。スープ容器のグローグーの紙ふたとスリーブは持ち帰ることができる。スーベニアの豆皿(1540円)を購入することができる。●カエルのグリル(2290円)『マンダロリアン』でグローグーが食べていたソーガン・フロッグをイメージし、地球のカエルを数量限定で用意。<グローグー>選べるスーププレートのボーンブロスを注文した場合のみオプションで注文可能。ピックは持ち帰ることができる。●3本のライトセーバーサンド(1890円)『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』の公開25周年をお祝いしたメニュー。クワイ=ガン・ジン(緑)&オビ=ワン・ケノービ(青)vsダース・モール(赤)が戦うシーンをイメージしたラップサンド。ライトセーバーの光を表現したソースは、ノンオイルのフレンチドレッシング。スーベニアの豆皿(1540円)を購入することができる。●<R2-D2&C-3PO>フルーツヨーグルト&ブレッド(1790円)R2-D2をイメージしたフルーツヨーグルトと、C-3POをイメージしたパンのプレート。フルーツヨーグルトは、イチゴ、キウイ、オレンジ、ブルーベリー、全粒粉クラッカー、有機オートミールの上に、ヨーグルトをのせている。R2-D2のデザインはオブラートで表現。パンは低脂質食パンの間にはちみつが塗ってある。C-3POのデザインはブラックココアパウダーのステンシルで表現。皿にパン粉を散らして惑星を表現している。スーベニアの豆皿(1540円)を購入することができる。■ドリンクメニュー●ブルーミルク(1190円)作中に登場する定番ドリンク。ヨーグルトドリンクで再現。スーベニアの白雲石コースター(1320円)を購入できる。●グリーンミルク(1190円)『最後のジェダイ(エピソード8)』で登場したグリーンミルクを再現。こちらはスイカ風味のヨーグルトドリンク。スーベニアの白雲石コースター(1320円)を購入できる。●<ダース・ベイダー>ブラックウォーター(1290円)ダース・ベイダーをイメージ。ゼロキロカロリーカルピス(乳酸菌飲料)を竹炭で色付け。ストロータグは持ち帰ることができる。スーベニアの白雲石コースター(1320円)を購入できる。●<ダース・モール>レッドスカッシュ(1290円)『ファントム・メナス』のメインキャラクター、ダース・モールをイメージしたイチゴ入りのレモン風味のスカッシュ。ストロータグは持ち帰ることができる。スーベニアの白雲石コースター(1320円)を購入できる。●アイスティー(790円)デカフェのアイスティーをオリジナルボトルで提供。ボトルは1650円で購入可能。。スーベニアの白雲石コースター(1320円)も購入できる。●ホットミルク/ホットティー/ホットコーヒー(各790円)ほんのり甘いホットミルク/デカフェのホットティー/カフェインレスのホットコーヒー。オリジナルマグカップは2200円で購入可能。■かわいいオリジナルグッズもメニューを注文する購入できるスーベニア以外に、オリジナルグッズも販売。アクリルキーホルダー(ランダム5種/825円)。ウッドマグネット(ランダム4種/880円)、ステッカー(ランダム8種/660円)、ミニキャンパス(全3種、イーゼル付き/935円)、ミニタオル(1430円)、巾着(1430円)。■事前予約がおすすめカフェの利用は事前予約(1人あたり税込770円)ができる。さらに、メニューを注文すると「オリジナルクリアブックマーカー(全10種)」をランダムで1枚プレゼント(※絵柄は選択不可)。■5月4日「スター・ウォーズの日」とは?「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日。由来は、劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」の“May the Force”と“May the 4 th(5月4日)”の語呂合わせ。