¡Ú£Æ£±¡Û¥Þ¥ë¥³Çî»Î ¤Þ¤¿Êü¸À¡Ö¥µ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥££³Ç¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¡Ö¥Ú¥ì¥¹¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ï¢¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î½ÅÄÃ¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¡Ê£¸£°¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿àÂçÊü¸Àá¤À¡£
¡¡¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤ÏÀèÆü¡¢Êì¹ñ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢»æ¡Ö¥¯¥é¥¤¥Í¡¦¥Ä¥¡¥¤¥È¥¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¸½ºß£Æ£±³¦¤ÇºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤ÊÏÃÂê¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê£²£¹¡á¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇúÃÆÈ¯¸À¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¸ø¤ËÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤«¤éÈó¾ï¤ËàÌÙ¤«¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼á¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¡Ê¤Î¾ò·ï¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¾¥Á¡¼¥à¤È¤Î¸ò¾Ä¾õ¶·¤Þ¤ÇË½Ïª¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÃÏ¸µ¤ÎÊÌ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÁª¼ê¤Îµî½¢ÌäÂê¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢»æ¡Ö£Ï£Å£²£´¡×¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ä¤Î¸½¾õ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¸½ºßÀä¹¥Ä´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤«¤éÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤£³Ç¯´Ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈæ³ÓÅªÁá¤¯·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë·ÀÌóÇ¯¿ô¤òË½Ïª¡£¥¢¥¦¥Ç¥£Â¦¤¬Áá´ü¤Î·èÃÇ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÊý¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥µ¥¤¥ó¥ÄÂ¦¤ËºÅÂ¥¤Ï¤»¤º¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤Î·ÀÌóÌäÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¸½ºß¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂàÃÄ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Ú¥ì¥¹Â¦¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¡¢Èà¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢¤à¤·¤í·ÀÌó´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¿åÌÌ²¼¤Î¾õ¶·¤òË½Ïª¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³¤«¤éµð³Û¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë»ÙÊ§¤¦´ë¶È¤ò¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¾¦¶ÈÅª²ÁÃÍ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¾×·âÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤ë¥Þ¥ë¥³Çî»Î¡£Ì¾Çì³Ú¤æ¤¨¤Î°ìÎ®¤Îà¶î¤±°ú¤á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£