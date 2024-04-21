[4.20 プレミアリーグ第34節](モリニュー・スタジアム)

※27:30開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 23 マキシミリアン・キルマン

DF 24 トティ

MF 2 マット・ドハーティ

MF 6 ブバカル トラオレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 17 ウーゴ・ブエノ

MF 20 トミー ドイル

MF 62 T. Chirewa

FW 11 ファン・ヒチャン

控え

GK 25 ダン ベントリー

DF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 5 マリオ・レミナ

MF 21 パブロ・サラビア

MF 37 F. Holman

MF 57 T. Ojinnaka

FW 45 T. Barnett

FW 61 W. Okoduwa

FW 63 ネイサン フレイザー

監督

オニールガリー

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 15 ヤクブ・キビオル

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 29 カイ・ハバーツ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 10 エミール・スミス・ロウ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 エディ・エンケティア

FW 24 リース・ネルソン

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります