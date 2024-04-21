ウォルバーハンプトンvsアーセナル スタメン発表
[4.20 プレミアリーグ第34節](モリニュー・スタジアム)
※27:30開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 23 マキシミリアン・キルマン
DF 24 トティ
MF 2 マット・ドハーティ
MF 6 ブバカル トラオレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 17 ウーゴ・ブエノ
MF 20 トミー ドイル
MF 62 T. Chirewa
FW 11 ファン・ヒチャン
控え
GK 25 ダン ベントリー
DF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 5 マリオ・レミナ
MF 21 パブロ・サラビア
MF 37 F. Holman
MF 57 T. Ojinnaka
FW 45 T. Barnett
FW 61 W. Okoduwa
FW 63 ネイサン フレイザー
監督
オニールガリー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
※27:30開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 23 マキシミリアン・キルマン
DF 24 トティ
MF 2 マット・ドハーティ
MF 6 ブバカル トラオレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 17 ウーゴ・ブエノ
MF 20 トミー ドイル
MF 62 T. Chirewa
FW 11 ファン・ヒチャン
GK 25 ダン ベントリー
DF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 5 マリオ・レミナ
MF 21 パブロ・サラビア
MF 37 F. Holman
MF 57 T. Ojinnaka
FW 45 T. Barnett
FW 61 W. Okoduwa
FW 63 ネイサン フレイザー
監督
オニールガリー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 15 ヤクブ・キビオル
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります