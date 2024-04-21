[4.20 ブンデスリーガ第30節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 2 ケビン・フォクト

DF 4 ディオゴ・レイテ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

MF 6 ロビン・ゴセンス

MF 7 ブレンデン・アーロンソン

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 28 クリストファー・トリメル

MF 29 リュカ・トゥサール

FW 10 ケビン・フォラント

FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ

控え

GK 37 アレクサンダー・シュボロウ

DF 18 ヨシップ ユラノヴィッチ

DF 31 ロビン・クノッヘ

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 19 ヤニク・ハベラー

MF 20 アイッサ ライドゥーニ

MF 33 アレックス・クラール

FW 9 ミッケル・カウフマン

FW 14 Y. Vertessen

監督

Nenad Bjelica

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 39 マティス・テル

MF 45 A. Pavlović

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 40 ヌセア・マズラウィ

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 34 L. Zvonarek

FW 17 ブライアン・サラゴサ

監督

トーマス・トゥヘル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります