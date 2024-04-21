ウニオン・ベルリンvsバイエルン スタメン発表
[4.20 ブンデスリーガ第30節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 2 ケビン・フォクト
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
MF 6 ロビン・ゴセンス
MF 7 ブレンデン・アーロンソン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 29 リュカ・トゥサール
FW 10 ケビン・フォラント
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 18 ヨシップ ユラノヴィッチ
DF 31 ロビン・クノッヘ
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 20 アイッサ ライドゥーニ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 ミッケル・カウフマン
FW 14 Y. Vertessen
監督
Nenad Bjelica
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 39 マティス・テル
MF 45 A. Pavlović
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 34 L. Zvonarek
FW 17 ブライアン・サラゴサ
監督
トーマス・トゥヘル
※25:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 2 ケビン・フォクト
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
MF 6 ロビン・ゴセンス
MF 7 ブレンデン・アーロンソン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 29 リュカ・トゥサール
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 18 ヨシップ ユラノヴィッチ
DF 31 ロビン・クノッヘ
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 20 アイッサ ライドゥーニ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 ミッケル・カウフマン
FW 14 Y. Vertessen
監督
Nenad Bjelica
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 エリック・マキシム・シュポ・モティング
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 39 マティス・テル
MF 45 A. Pavlović
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 34 L. Zvonarek
FW 17 ブライアン・サラゴサ
監督
トーマス・トゥヘル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります