平井 大が、新曲「Walk Together」を本日配信リリースした。この楽曲は、日産 ノート e-POWERの新CM『この感覚、もう戻れない』篇のCMソングに起用され、全国でオンエアされている。疾走感のあるアーバンなサウンドに「昨日より少し優しい未来を迎えにいこう」というメッセージが優しく寄り添う平井 大らしいエバーグリーンな楽曲だ。

リリース情報

▼「Walk Together」楽曲リンク

https://DaiHirai.lnk.to/Walktogether

▼「Walk Together」楽曲リンクhttps://DaiHirai.lnk.to/Walktogether

<HIRAIDAI TOUR 2024>

2024年9月7日(土)

開場15:00 / 開演16:00 千葉:浦安市民文化会館

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)



2024年9月8日(日)

開場15:00 / 開演16:00 千葉:浦安市民文化会館

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)



2024年9月20日(金)

開場18:00 / 開演19:00 熊本:熊本城ホール

(問)キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜 11:00〜15:00)



2024年9月22日(日)

開場16:00 / 開演17:00 宮崎:宮崎市民文化ホール

(問)キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜 11:00〜15:00)



2024年10月5日(土)

開場16:00 / 開演17:00 新潟:新潟県民会館

(問)キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00)



2024年10月6日(日)

開場16:00 / 開演17:00 石川:本多の森 北電ホール

(問)キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00)



2024年10月8日(火)

開場17:30 / 開演18:30 長野:ホクト文化ホール 大ホール

(問)キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00)



2024年10月13日(日)

開場16:00 / 開演17:00 栃木:宇都宮市文化会館

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)



2024年10月14日(月・祝)

開場16:00 / 開演17:00 岩手:トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)

(問)ノースロードミュージック 022-256-1000(平日 11:00〜16:00)



2024年10月19日(土)

開場16:00 / 開演17:00 愛知:名古屋国際会議場センチュリーホール

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(12:00〜18:00)



2024年10月20日(日)

開場15:00 / 開演16:00 愛知:名古屋国際会議場センチュリーホール

(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(12:00〜18:00)



2024年10月27日(日)

開場16:00 / 開演17:00 静岡:富士市文化会館ロゼシアター大ホール

(問)サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999(月 〜 土 12:00〜18:00)



2024年10月29日(火)

開場17:00 / 開演18:00 兵庫:神戸国際会館こくさいホール

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く)



2024年11月1日(金)

開場18:00 / 開演19:00 北海道:札幌文化芸術劇場hitaru

(問)WESS info@wess.co.jp



2024年11月2日(土)

開場15:00 / 開演16:00 北海道:札幌文化芸術劇場hitaru

(問)WESS info@wess.co.jp



2024年11月14日(木)

開場17:30 / 開演18:30 東京:国立競技場代々木第一体育館

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)



2024年11月15日(金)

開場17:30 / 開演18:30 東京:国立競技場代々木第一体育館

(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)



2024年11月23日(土)

開場15:00 / 開演16:00 山口:周南市文化会館

(問)YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日 12:00〜17:00)



2024年11月24日(日)

開場16:00 / 開演17:00 広島:呉信用金庫ホール

(問)YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日 12:00〜17:00)



2024年11月26日(火)

開場17:00 / 開演18:00 大阪:オリックス劇場

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く)



2024年11月27日(水)

開場17:00 / 開演18:00 大阪:オリックス劇場

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く)



2024年11月30日(土)

開場16:00 / 開演17:00 岡山:倉敷市民会館

(問)YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531(平日 12:00〜17:00)



2024年12月7日(土)

開場16:00 / 開演17:00 沖縄:那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

(問)PMエージェンシー 098-898-1331(平日 11:00〜15:00)



2024年12月8日(日)

開場15:00 / 開演16:00 沖縄:那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場

(問)PMエージェンシー 098-898-1331(平日 11:00〜15:00)



2024年12月13日(金)

開場17:00 / 開演18:00 福岡:福岡サンパレス

(問)キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜 11:00〜15:00)



2024年12月14日(土)

開場15:00 / 開演16:00 福岡:福岡サンパレス

(問)キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜 11:00〜15:00)



2024年12月21日(土)

開場16:00 / 開演17:00 宮城:仙台サンプラザホール

(問)ノースロードミュージック 022-256-1000(平日 11:00〜16:00)



2024年12月22日(日)

開場15:00 / 開演16:00 宮城:仙台サンプラザホール

(問)ノースロードミュージック 022-256-1000(平日 11:00〜16:00)



2024年12月28日(土)

開場16:00 / 開演17:00 京都:ロームシアター京都メインホール

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く)



2024年12月29日(日)

開場15:00 / 開演16:00 京都:ロームシアター京都メインホール

(問)サウンドクリエーター 06-6357-4400(平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く)



【チケット】

・LOCALS ONLYシート(前方指定席) ¥15,800

・指定席 ¥8,900



※4歳以上チケット必要/4歳未満は保護者1名につき1名入場可能ですがお子様のお席はありません。



・LOCALS ONLY 会員限定チケット先行予約

受付期間:2024年4月20日(土)19:00〜5月7日(火)23:59

※抽選エントリーはチケット先行予約期間内までにご入会の方が対象となります。

枚数制限:複数公演申し込み可能

[LOCALS ONLYシート]お1人様1申込み2枚まで

[指定席]お1人様1申込み4枚まで



LOCALS ONLYの詳細・ご入会

https://subscription.app.c-rayon.com/app/hiraidai/home

本日、沖縄・ぎのわん海浜公園トロピカルビーチで開催された<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ>でもこの楽曲をライブ初披露。心地よい海風と波の音の中、ビーチに建てられたステージから新曲をフルバンドでお届けし、集まった8000人の観客を魅了した。ライブではこの楽曲のほかにも、人気のラブソング「Stand by me, Stand by you.」や「Buddy」、ライブで本人が演奏するのは初となるバンジョーでの「Life is Beautiful」なども披露した。途中お客さんのリクエストに答えながら弾き語る場面もあり、LOVEとPEACEに溢れるライブとなった。また、ライブのMCでは、今年9月から全国ツアー<HIRAIDAI TOUR 2024>を開催することを発表なお、<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ>は、5月3日・4日には千葉・稲毛海浜公園でも2daysで開催される。