平井 大、2024年全国ツアーを9月より開催
(c)Lady Brown Pictures
平井 大が、新曲「Walk Together」を本日配信リリースした。
この楽曲は、日産 ノート e-POWERの新CM『この感覚、もう戻れない』篇のCMソングに起用され、全国でオンエアされている。疾走感のあるアーバンなサウンドに「昨日より少し優しい未来を迎えにいこう」というメッセージが優しく寄り添う平井 大らしいエバーグリーンな楽曲だ。
ライブではこの楽曲のほかにも、人気のラブソング「Stand by me, Stand by you.」や「Buddy」、ライブで本人が演奏するのは初となるバンジョーでの「Life is Beautiful」なども披露した。途中お客さんのリクエストに答えながら弾き語る場面もあり、LOVEとPEACEに溢れるライブとなった。
また、ライブのMCでは、今年9月から全国ツアー＜HIRAIDAI TOUR 2024＞を開催することを発表なお、＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ＞は、5月3日・4日には千葉・稲毛海浜公園でも2daysで開催される。
リリース情報
https://DaiHirai.lnk.to/Walktogether
＜HIRAIDAI TOUR 2024＞
開場15:00 / 開演16:00 千葉：浦安市民文化会館
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）
2024年9月8日(日)
開場15:00 / 開演16:00 千葉：浦安市民文化会館
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）
2024年9月20日(金)
開場18:00 / 開演19:00 熊本：熊本城ホール
（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）
2024年9月22日(日)
開場16:00 / 開演17:00 宮崎：宮崎市民文化ホール
（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）
2024年10月5日(土)
開場16:00 / 開演17:00 新潟：新潟県民会館
（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00）
2024年10月6日(日)
開場16:00 / 開演17:00 石川：本多の森 北電ホール
（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00）
2024年10月8日(火)
開場17:30 / 開演18:30 長野：ホクト文化ホール 大ホール
（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00）
2024年10月13日(日)
開場16:00 / 開演17:00 栃木：宇都宮市文化会館
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）
2024年10月14日(月･祝)
開場16:00 / 開演17:00 岩手：トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000（平日 11:00〜16:00）
2024年10月19日(土)
開場16:00 / 開演17:00 愛知：名古屋国際会議場センチュリーホール
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年10月20日(日)
開場15:00 / 開演16:00 愛知：名古屋国際会議場センチュリーホール
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）
2024年10月27日(日)
開場16:00 / 開演17:00 静岡：富士市文化会館ロゼシアター大ホール
（問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999（月 〜 土 12:00〜18:00）
2024年10月29日(火)
開場17:00 / 開演18:00 兵庫：神戸国際会館こくさいホール
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）
2024年11月1日(金)
開場18:00 / 開演19:00 北海道：札幌文化芸術劇場hitaru
（問）WESS info@wess.co.jp
2024年11月2日(土)
開場15:00 / 開演16:00 北海道：札幌文化芸術劇場hitaru
（問）WESS info@wess.co.jp
2024年11月14日(木)
開場17:30 / 開演18:30 東京：国立競技場代々木第一体育館
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）
2024年11月15日(金)
開場17:30 / 開演18:30 東京：国立競技場代々木第一体育館
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）
2024年11月23日(土)
開場15:00 / 開演16:00 山口：周南市文化会館
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00〜17:00）
2024年11月24日(日)
開場16:00 / 開演17:00 広島：呉信用金庫ホール
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00〜17:00）
2024年11月26日(火)
開場17:00 / 開演18:00 大阪：オリックス劇場
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）
2024年11月27日(水)
開場17:00 / 開演18:00 大阪：オリックス劇場
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）
2024年11月30日(土)
開場16:00 / 開演17:00 岡山：倉敷市民会館
（問）YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531（平日 12:00〜17:00）
2024年12月7日(土)
開場16:00 / 開演17:00 沖縄：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
（問）PMエージェンシー 098-898-1331（平日 11:00〜15:00）
2024年12月8日(日)
開場15:00 / 開演16:00 沖縄：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場
（問）PMエージェンシー 098-898-1331（平日 11:00〜15:00）
2024年12月13日(金)
開場17:00 / 開演18:00 福岡：福岡サンパレス
（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）
2024年12月14日(土)
開場15:00 / 開演16:00 福岡：福岡サンパレス
（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）
2024年12月21日(土)
開場16:00 / 開演17:00 宮城：仙台サンプラザホール
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000（平日 11:00〜16:00）
2024年12月22日(日)
開場15:00 / 開演16:00 宮城：仙台サンプラザホール
（問）ノースロードミュージック 022-256-1000（平日 11:00〜16:00）
2024年12月28日(土)
開場16:00 / 開演17:00 京都：ロームシアター京都メインホール
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）
2024年12月29日(日)
開場15:00 / 開演16:00 京都：ロームシアター京都メインホール
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）
【チケット】
・LOCALS ONLYシート(前方指定席) ￥15,800
・指定席 ￥8,900
※4歳以上チケット必要／4歳未満は保護者1名につき1名入場可能ですがお子様のお席はありません。
・LOCALS ONLY 会員限定チケット先行予約
受付期間：2024年4月20日(土)19:00〜5月7日(火)23:59
※抽選エントリーはチケット先行予約期間内までにご入会の方が対象となります。
枚数制限：複数公演申し込み可能
［LOCALS ONLYシート］お1人様1申込み2枚まで
［指定席］お1人様1申込み4枚まで
LOCALS ONLYの詳細・ご入会
https://subscription.app.c-rayon.com/app/hiraidai/home
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