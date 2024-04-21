＜HIRAIDAI TOUR 2024＞



2024年9月7日(土)開場15:00 / 開演16:00 千葉：浦安市民文化会館（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）2024年9月8日(日)開場15:00 / 開演16:00 千葉：浦安市民文化会館（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）2024年9月20日(金)開場18:00 / 開演19:00 熊本：熊本城ホール（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）2024年9月22日(日)開場16:00 / 開演17:00 宮崎：宮崎市民文化ホール（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）2024年10月5日(土)開場16:00 / 開演17:00 新潟：新潟県民会館（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00）2024年10月6日(日)開場16:00 / 開演17:00 石川：本多の森 北電ホール（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00）2024年10月8日(火)開場17:30 / 開演18:30 長野：ホクト文化ホール 大ホール（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（火 〜 金 12:00〜18:00/土日祝10:00〜15:00）2024年10月13日(日)開場16:00 / 開演17:00 栃木：宇都宮市文化会館（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）2024年10月14日(月･祝)開場16:00 / 開演17:00 岩手：トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）（問）ノースロードミュージック 022-256-1000（平日 11:00〜16:00）2024年10月19日(土)開場16:00 / 開演17:00 愛知：名古屋国際会議場センチュリーホール（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）2024年10月20日(日)開場15:00 / 開演16:00 愛知：名古屋国際会議場センチュリーホール（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）2024年10月27日(日)開場16:00 / 開演17:00 静岡：富士市文化会館ロゼシアター大ホール（問）サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999（月 〜 土 12:00〜18:00）2024年10月29日(火)開場17:00 / 開演18:00 兵庫：神戸国際会館こくさいホール（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）2024年11月1日(金)開場18:00 / 開演19:00 北海道：札幌文化芸術劇場hitaru（問）WESS info@wess.co.jp2024年11月2日(土)開場15:00 / 開演16:00 北海道：札幌文化芸術劇場hitaru（問）WESS info@wess.co.jp2024年11月14日(木)開場17:30 / 開演18:30 東京：国立競技場代々木第一体育館（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）2024年11月15日(金)開場17:30 / 開演18:30 東京：国立競技場代々木第一体育館（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）2024年11月23日(土)開場15:00 / 開演16:00 山口：周南市文化会館（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00〜17:00）2024年11月24日(日)開場16:00 / 開演17:00 広島：呉信用金庫ホール（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571（平日 12:00〜17:00）2024年11月26日(火)開場17:00 / 開演18:00 大阪：オリックス劇場（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）2024年11月27日(水)開場17:00 / 開演18:00 大阪：オリックス劇場（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）2024年11月30日(土)開場16:00 / 開演17:00 岡山：倉敷市民会館（問）YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531（平日 12:00〜17:00）2024年12月7日(土)開場16:00 / 開演17:00 沖縄：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場（問）PMエージェンシー 098-898-1331（平日 11:00〜15:00）2024年12月8日(日)開場15:00 / 開演16:00 沖縄：那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場（問）PMエージェンシー 098-898-1331（平日 11:00〜15:00）2024年12月13日(金)開場17:00 / 開演18:00 福岡：福岡サンパレス（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）2024年12月14日(土)開場15:00 / 開演16:00 福岡：福岡サンパレス（問）キョードー西日本 0570-09-2424（平日･土曜 11:00〜15:00）2024年12月21日(土)開場16:00 / 開演17:00 宮城：仙台サンプラザホール（問）ノースロードミュージック 022-256-1000（平日 11:00〜16:00）2024年12月22日(日)開場15:00 / 開演16:00 宮城：仙台サンプラザホール（問）ノースロードミュージック 022-256-1000（平日 11:00〜16:00）2024年12月28日(土)開場16:00 / 開演17:00 京都：ロームシアター京都メインホール（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）2024年12月29日(日)開場15:00 / 開演16:00 京都：ロームシアター京都メインホール（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く）【チケット】・LOCALS ONLYシート(前方指定席) ￥15,800・指定席 ￥8,900※4歳以上チケット必要／4歳未満は保護者1名につき1名入場可能ですがお子様のお席はありません。・LOCALS ONLY 会員限定チケット先行予約受付期間：2024年4月20日(土)19:00〜5月7日(火)23:59※抽選エントリーはチケット先行予約期間内までにご入会の方が対象となります。枚数制限：複数公演申し込み可能［LOCALS ONLYシート］お1人様1申込み2枚まで［指定席］お1人様1申込み4枚までLOCALS ONLYの詳細・ご入会https://subscription.app.c-rayon.com/app/hiraidai/home