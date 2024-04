photo by hajime kamiiisaka / Kaoru Abe photo by hajime kamiiisaka / Kaoru Abe

7年ぶりとなるREBECCAの全国ツアー<REBECCA NOSTALGIC NEW WORLD TOUR 2024>の開催が発表となった。ちょうど40年前の4月21日に、メジャーデビューを飾ったREBECCAだが、2015年に20年振りの再結成ライブ<Yesterday, Today, Maybe Tomorrow>を東京・横浜・埼玉で開催し全公演完売となった。2017年には28年ぶりとなるライブツアー<REBECCA LIVE TOUR 2017>を、大阪・東京・愛知・宮城、そして日本武道館で開催し、2024年3月には「THE FIRST TAKE」で「フレンズ」を披露、多くの感動を呼んだところだった。

<REBECCA NOSTALGIC NEW WORLD TOUR 2024>

オフィシャル最速先行[抽選]

受付期間:2024年4月21日(日)12:00〜5月7日(火)23:59

https://l-tike.com/rebecca/

●券種・料金:全席指定 12,100円/車椅子席 12,100円

※税込

※未就学児入場不可



7月13日(土)東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場17:00/開演18:00

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com



7月14日(日)東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場15:00/開演16:00

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com



7月19日(金)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

開場17:00/開演18:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



7月20日(土)愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

開場16:00/開演17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100



7月27日(土)岡山・倉敷市民会館

開場17:00/開演18:00

[問]HIGHERSELF 082-545-0082(平日11:00〜17:00)



7月28日(日)広島・上野学園ホール

開場17:00/開演18:00

[問]HIGHERSELF 082-545-0082(平日11:00〜17:00)



8月13日(火)大阪・フェスティバルホール

開場17:00/開演18:00

[問]キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00 日祝休)



8月14日(水)大阪・フェスティバルホール

開場17:00/開演18:00

[問]キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00 日祝休)



8月17日(土)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

開場17:00/開演18:00

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com



8月18日(日)埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

開場15:00/開演16:00

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com



8月25日(日)宮城・仙台サンプラザホール

開場16:00/開演17:00

[問]キョードー東北 022-217-7788



9月22日(日・祝)東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場17:00/開演18:00

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com



9月23日(月・休)東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場15:00/開演16:00

[問]ディスクガレージ https://info.diskgarage.com

7年ぶりとなる本全国ツアーは、7月13日(土)に東京・昭和女子大学人見記念講堂からスタートし、愛知・岡山・広島・大阪・埼玉・宮城を巡り、再び9月23日(月)東京・昭和女子大学人見記念講堂まで全国7都市13公演が行われる。チケットは、4月21日(日)12:00よりオフィシャル最速先行が開始となる。