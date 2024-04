【ハリー・ポッター マジカルアイテムセレクション】5月中旬 発売予定価格:1回400円

レイブンクローの髪飾り

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ハリー・ポッター マジカルアイテムセレクション」を5月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場するキーアイテムのミニチュア。「賢者の石」、「組分け帽子」、「トム・リドルの日記」、「スリザリンのロケット」、「マールヴォロ・ゴーントの指輪」、「ナギニ」に加え、「レイブンクローの髪飾り」が新規造形としてラインナップされている。ボールチェーンは金色と銀色の2パターン、本体サイズは約30~45mmとなっている。

賢者の石

組分け帽子

トム・リドルの日記

スリザリンのロケット

マールヴォロ・ゴーントの指輪

ナギニ

